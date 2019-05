Las visitas y llamadas de Odebrecht y OAS a José Miguel Castro

Unidad de Investigación



El requerimiento de prisión preventiva contra Susana Villarán y otros funcionarios ediles detalla que representantes de las compañías brasileñas OAS y Odebrecht visitaron 37 veces la oficina de la Gerencia Municipal de la Municipalidad de Lima a cargo de José Miguel Castro durante ese periodo. Ambas constructoras aportaron US$7 millones y US$3 millones respectivamente a las campañas de la ex alcaldesa. 23 de estas visitas fueron de ejecutivos de OAS y 14 restantes de Odebrecht.

De las 37 reuniones, 22 se realizaron en el 2012 y las 15 restantes durante el 2013. Todas en la gestión de José Miguel Castro como gerente municipal.

Valfredo de Asís Ribeiro Filho, ex presidente de OAS, visitó la Gerencia Municipal en siete ocasiones entre julio del 2012 y enero del 2013. La última de todas, el 17 de enero del 2013, fue en plena campaña del No a la Revocación y cuatro semanas antes de la suscripción de la adenda 1 del proyecto Línea Amarilla.

Según el testimonio de un colaborador eficaz, el ex gerente municipal le solicitó el aporte de US$3 millones a Valfredo de Assis.

"Castro pidió el dinero a Valfredo de Assis para la campaña por el No [a la] revocación, y que los costos de la campaña lo iban a dividir entre las empresas que tenían concesiones con la municipalidad y que cabría que OAS entregue un monto de US$3 millones”, relató.

De Assis no fue el único representante de OAS que visitó a José Miguel Castro. Andre Gavinia Bianchi, ex gerente general del proyecto Línea Amarilla, acompañó a Valfredo de Assis al despacho de la gerencia municipal en enero del 2013 y visitó ese despacho en 16 oportunidades en total. Dichos encuentros se realizaron entre junio del 2012 y diciembre del 2013.

Wu Yong Le, ex apoderado de Línea Amarilla, acompañó a Gavinia en una reunión el 19 de agosto del 2013.

También tres funcionarios de Odebrecht visitaron la Gerencia Municipal. Antonio Eleuberto Martorelli, ex director de inversiones de la constructora, lo hizo en cinco ocasiones entre abril y noviembre del 2012.

Asimismo, los representantes de Rutas de Lima, Guilherme Borges de Queiroz y Raúl Ribeiro Pereira Neto asistieron a esa oficina en siete y dos oportunidades entre abril del 2012 y agosto del 2013.

Documento fiscal

documento fiscal

Cabe recordar que el ex superintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, declaró ante el fiscal Carlos Puma que se reunió con José Miguel Castro en su oficina y donde el ex gerente municipal le solicitó el aporte de US$3 millones para la campaña del No, pero dicho ingreso no fue registrado por la Municipalidad de Lima.

-Las 94 de Odebrecht-

La fiscalía tuvo acceso a las comunicaciones del celular de José Miguel Castro del número 986605771 que revelan que el ex gerente municipal intercambió 94 llamadas con Guilherme Borjes de Queiroz y Raúl Ribeiro Pereira Neto.

Del primero se registran siete llamadas y un mensaje realizados entre diciembre del 2012 y enero del 2013. Cuatro de estas fueron en enero, mes en el que se firmó la concesión del proyecto Rutas de Lima. Su número de celular era 997573195.

En tanto, Ribeiro, intercambió 87 llamadas y 108 mensajes con José Miguel Castro entre febrero del 2013 y diciembre del 2014. Su número era 989084176.

El documento fiscal agrega que Castro desde su número fijo (3151400) “habría tenido reiterada comunicación con la empresa Odebrecht […] apreciándose además múltiples llamadas entre Odebrecht y la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Asimismo, el requerimiento indica que hubo una llamada telefónica desde el celular de Castro al teléfono fijo de la constructora OAS (6261122), realizada el 11 de diciembre del 2012, es decir, durante la campaña del No a la revocación.

documento fiscal

El Comercio se comunicó con José Orrego, abogado de José Miguel Castro, quien indicó que no iba a declarar. "Todo eso se discute en la audiencia", señaló.

La audiencia de prisión preventiva por 36 meses para la ex alcaldesa Susana Villarán y los demás implicados se iba a realizar hoy, pero fue reprogramada.