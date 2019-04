Jorge Barata declara por metro de Lima y aportes a campaña del Apra del 2006 | EN VIVO

El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, interrogará hoy al ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata sobre los presuntos aportes de la constructora a la campaña del fallecido ex presidente Alan García en el 2006 y por el caso de la línea 1 del metro de Lima.

Antes de partir a Curitiba, Pérez indicó que la investigación al entorno de Alan García continúa tras su muerte.

“Si bien la acción penal se extingue [para el ex mandatario], el hecho se continúa investigando, el señor Barata está en la obligación de responder a todas las preguntas que haga el Ministerio Público”, declaró a “América noticias”.

Fuentes de El Comercio señalaron que Barata está dispuesto a declarar sobre las investigaciones que comprometen a los ex ministros Enrique Cornejo (Transportes y Comunicaciones) y Luis Nava Guibert (Producción), quienes están bajo detención preliminar desde el último miércoles. El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, acompañará a Pérez Gómez en la diligencia.

Pérez también respondió por la acusación que hizo el ex viceministro de Justicia Erasmo Reyna, abogado del fallecido ex presidente García, quien dijo que el Ministerio Público dispuso el viernes el deslacrado de sobres con objetos incautados en la casa del ex jefe de Estado. “¿Habrán adulterado o cambiado los papeles? Es nulo”, agregó.

“Hemos escuchado de parte de los señores abogados de quien en vida fue Alan García Pérez decir o hacer afirmaciones que no son exactas, que no son ciertas, afirmaciones que han afectado el honor de quienes conformamos el equipo especial de fiscales”, subrayó.

Agregó que si Reyna u otro abogado cree que la fiscalía incurre en algún tipo de irregularidad, tiene el camino abierto para interponer una denuncia ante el órgano de control interno de la institución.

Barata declarará desde hoy hasta el viernes 26 ante los fiscales peruanos sobre los sobornos que Odebrecht entregó a funcionarios peruanos de distintos niveles a cambio de adjudicaciones de proyectos, así como los aportes a distintas campañas políticas.