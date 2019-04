PPK: Fiscalía desiste de su pedido de prisión preventiva contra ex presidente [EN VIVO]

La Primera Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción evalúa desde las 9 de la mañana la situación del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien, a través de su defensa legal, impugnó la orden de prisión preventiva de 36 meses en su contra por el caso Odebrecht.

Sin embargo, a poco de iniciar la audiencia, la fiscalía desistió de su pedido para se confirme esta medida contra PPK, y planteó que se varíe a arresto domiciliario. Además, anunció que solicitó la presencia de los médicos de la clínica donde se encuentra internado el ex mandatario.

La noche del jueves se conoció que el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) padece de fibrilación auricular crónica con potencial riesgo de muerte súbita, según detalló un informe médico de la Clínica Angloamericana.

De acuerdo al documento, suscrito por el doctor Raúl Cordero, director médico de la referida clínica, el ex mandatario debe permanecer internado. Su estado de salud presenta, además, potencial riesgo de fibrilación ventricular.

►PPK: informe médico asegura que ex mandatario presenta riesgo de muerte súbita

►Odebrecht: Jorge Barata confirmó aportes a campañas electorales en el Perú

El tribunal también analiza la apelación que presentó la fiscalía contra la comparecencia restringida de Gloria Kisic y José Luis Bernaola Ñuflo.

El pasado lunes 22, César Nakazaki, abogado de Kuczynski, presentó el recurso para que la medida de prisión preventiva por 36 meses impuesta contra el ex jefe de Estado en el marco del caso Odebrecht, sea revocada.

El tribunal está presidido por el juez Juan Guillermo Piscoya e integrado por los magistrados Victor Enriquez Sumerinde y Antonio Angulo Morales.

-Lo dicho por Barata no tiene utilidad legal-

De otro lado, Nakazaki se pronunció sobre las recientes declaraciones del ex director de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, quien ratificó haber entregado US$300.000 a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski en el 2011.

El ex directivo recordó que la entrega no la hizo directamente con el ex mandatario, sino con la empresaria Susana de la Puente.

“Vamos esperar las declaraciones oficiales que ha dado”, indicó.

Remarcó que, en su caso, la defensa de Kuczynski no fue convocada para ninguna testimonial de Barata, “por tanto, cualquier declaración que se hubiera dado se va a tener que repetir con los abogados presentes”.

“No tiene utilidad legal lo que declare una persona en una investigación donde no haya un defensor. Solo sirve para las personas investigadas con defensor presente”, anotó.