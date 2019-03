Zoraida Ávalos juró como nueva fiscal de la Nación | VIDEO

La fiscal suprema Zoraida Ávalos juró esta mañana como nueva fiscal de la Nación, tras haber sido elegida a inicios de este mes en dicho cargo por la Junta de Fiscales Supremos.

La ceremonia inició pasadas las 11 a.m. y contó con la presencia de distintas autoridades, entre ellas el presidente de la República, Martín Vizcarra, y el titular de la Mesa Directiva del Parlamento, Daniel Salaverry.

En la mesa de honor estuvieron también los fiscales supremos, aunque no Pedro Chávarry, según se pudo apreciar en la transmisión en vivo realizada a través de Facebook por el Ministerio Público.

Durante su discurso, Ávalos dijo que su gestión será neutral e imparcial. Y sostuvo que velará por la independencia del Ministerio Público ante cualquier intromisión.

“Asumo el reto de liderar con integridad y transparencia esta nueva etapa de Ministerio Público, que ha venido afrontando en estos últimos meses una crisis al a que estamos respondiendo con responsabilidad y compromiso”, refirió.



Asimismo, indicó que sus esfuerzos se dirigirán a luchar contra la corrupción interna y externa.



“Respaldaré investigaciones emblemáticas: Caso Lava Jato, Caso Orellana, Caso Los Cuellos Blancos del Puerto”, reiteró.



En esa línea, destacó la adquisición de un software forense transcriptor de audios.

Ávalos será fiscal de la nación durante el período 2019-2022.

Asumió de forma interina la conducción del Ministerio Público a inicios de enero del 2019 tras la renuncia de Pedro Chávarry al cargo. Luego fue electa oficialmente el 9 de marzo pasado.

Vizcarra hizo acto de presencia en la ceremonia de este jueves, luego de que no participara de la juramentación de Chávarry en julio del 2018, cuando el ex fiscal de la Nación ya era cuestionado por los audios vinculados a los ex consejeros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).