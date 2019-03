Vizcarra: las opiniones de los congresistas sobre su nueva caída en las encuestas

La popularidad del presidente Martín Vizcarra bajó por tercer mes consecutivo desde que alcanzó su pico más alto, registrado en diciembre pasado.

En marzo la aprobación del mandatario es de 56%, dos puntos menos respecto a febrero, según la última encuesta de El Comercio-Ipsos.

En tanto, la desaprobación del jefe del Estado pasó de 32% a 31%.

► El Comercio-Ipsos: respaldo a Martín Vizcarra cae por tercer mes consecutivo



►El Comercio-Ipsos: todos los cuadros de la encuesta de marzo



El Comercio consultó con el vocero de la bancada Fuerza Popular, Carlos Tubino, el congresista de Peruanos por el Kambio Sergio Dávila, y el portavoz alterno de Alianza por el Progreso, Eloy Narváez, sobre su opinión en torno a las cifras del mandatario.

Desde la bancada naranja, Tubino afirmó que la caída de Vizcarra se debe a que la población quiere ver que el Gobierno deje de lado la confrontación reincidente con el Legislativo y agregó que si bien la lucha anticorrupción tuvo eficacia en su momento, el Ejecutivo no ha tenido acciones claras en torno a este tema.

"La reconstrucción del Norte viene retrasada, [además,] la prevención de las lluvias y la ejecución del gasto, en estos temas, es muy baja [...]. La no reelección de congresistas que fue derivada de la no reelección de alcaldes [...] ve [su efecto] en la ejecución del gasto. Son ahora autoridades nuevas que al final parece que no tuvieran la experiencia del manejo presupuestal", explicó.

Por su lado, el congresista oficialista Sergio Dávila dijo que esta encuesta refleja las consecuencias de los últimos cambios ministeriales y las quejas en torno a la áspera relación entre el Ejecutivo y el Congreso.

"Existe el malestar de la población en el sentido de la reactivación [de la economía], la reconstrucción del norte y el sur. Entonces, el Ejecutivo y el presidente están tomando las medidas del caso para poder reactivar [...]. Por eso es que él ha tenido también que tomar las acciones de renovar el Gabinete", dijo.

Del mismo modo, el parlamentario Eloy Narváez dijo que la población está exigiendo que se ejecute de una vez la reconstrucción de muchas localidades que fueron afectadas por las lluvias de inicio de año y que su principal malestar reside en la actuación tan lenta que está teniendo el Gobierno en este proceso.

"Se la están pasando en estudios, en promesas de que ya vamos a hacer, todo prometen, pero la gente se cansa, porque son ya tres años de gestión de este Gobierno y la población está viendo que no hay proyectos de inversión importantes [...]. La economía del país de muchos departamentos está fría [...] y la gran masa se da cuenta. Si no empieza [el presidente] a movilizarse rápido e invertir [en estos proyectos] la caída va a continuar", aseveró.

-El nuevo presidente del Consejo de Ministros-

La encuesta de El Comercio-Ipsos también menciona que la designación de Salvador del Solar como primer ministro se inicia con la aprobación del 44% de los peruanos.

Ante esto, el vocero de Fuerza Popular dijo que su grupo parlamentario está dispuesto a dialogar con el nuevo jefe de Gabinete para entablar puntos de consenso en beneficio del país.

"Hay temas de discrepancias que deberán ser dejadas de lado, porque en temas, por ejemplo, relacionados con la defensa de la ciudadanía y los valores de la sociedad peruana, seguramente vamos a tener discrepancias", indicó Carlos Tubino.

"En temas relacionados al manejo económico y otros temas, por ejemplo, este fin de semana hemos estado con el ministro de Relaciones Exteriores visitando las fronteras de la región Loreto [...] y hay temas que se tiene que tocar en conjunto para una verdadera ley de frontera", agregó el vocero naranja.

Por su lado, Sergio Dávila dijo que la cifra de aceptación a la incorporación de Salvador del Solar (44%) refleja que Martín Vizcarra no se equivocó en su elección.

"Es una cifra bastante razonable y significativa. Esperamos que este sea el punto de partida para que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, pueda iniciar su etapa de este nuevo Gabinete y de manera creciente" manifestó.

En tanto, su colega de APP Eloy Narvaéz criticó la designación de Salvador del Solar.

"Este señor es buen actor, es preparado, carismático, pero nunca lo hemos visto en el campo, nunca lo hemos visto manejando una obra o dirigiendo una carretera", cuestionó.

-Propuestas-

En otro momento, Carlos Tubino dijo que Martín Vizcarra deberá tomar decisiones más claras y que puedan ser notadas por la población.

El oficialista Sergio Dávila manifestó que recomendará, durante la próxima reunión de la bancada de Peruanos por el Kambio con el jefe del Estado, un mayor gasto de presupuesto de parte de los ministerios.

"No ha habido una ejecución correcta del gasto público y, como estamos iniciando el primer trimestre, pienso que es el punto de partida para que durante todo el año se logre una mayor ejecución del gasto y que cada sector tenga claro el plan de gobierno que tiene que ejecutar", acotó.

Finalmente, el vocero alterno de APP, Eloy Narváez, consideró que es necesario incentivar el desarrollo económico para visualizar una mayor aceptación del mandatario.