El presidente de la República, Martín Vizcarra, consideró este martes que es “lamentable” que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no haya debatido por falta de quórum el informe final sobre las acusaciones contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

En diálogo con RPP, el mandatario indicó que no se puede luchar contra la corrupción si es que no se toman decisiones firmes. “Si en el Congreso, en un tema tan importante como es discutir la idoneidad del fiscal de la Nación, no hay quórum, ¿qué podemos decir al respecto?, reclamó.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por el congresista César Segura (Fuerza Popular) suspendió su sesión por falta de quórum y aplazó hasta el viernes el debate del informe final sobre las acusaciones contra Pedro Chávarry y contra el parlamentario Héctor Becerril (Fuerza Popular).

En ese sentido, Martín Vizcarra comparó este incidente con la decisión de la Comisión Permanente del Congreso, quien retiró la acusación por presunta organización criminal contra el magistrado César Hinostroza, y luego el pleno del Congreso la volvió a incluir.

“Yo espero que, al igual que como hubo al inicio cierto desdén e indiferencia para tratar con la responsabilidad que ameritaba el caso del juez Hinostroza, yo estoy seguro de que el Congreso va a corregir la situación”, indicó.

“Queremos luchar para mejorar la justicia en el Perú, analicemos. Y finalmente, que haya el quórum, y si creen que es idóneo para el cargo, que voten. Pero que no le corran. Lo más fácil es simplemente dejar sin quórum un tema tan importante, que simplemente se postergue”, insistió.

Cabe señalar que el informe final sobre Pedro Chávarry, elaborado por el legislador Juan Sheput (PpK), recomienda la destitución e inhabilitación del ahora fiscal de la Nación.