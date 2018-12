El presidente Martín Vizcarra se pronunció hace unos instantes sobre la respuesta negativa de su homólogo uruguayo, Tabaré Vázquez, a la solicitud de asilo diplomático del ex mandatario Alan García.

En el Perú nadie tiene corona. Nuestra democracia garantiza la independencia de poderes y el debido proceso. https://t.co/gFGjMLsNXw — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) 3 de diciembre de 2018

Martín Vizcarra había insistido desde que Alan García ingresó a la residencia del embajador uruguayo, que en nuestro país no existe ningún tipo de persecución política, y que utilizar ese pretexto para no responder ante la justicia no ayuda a la lucha contra la corrupción.

Incluso expreso que él se someterá a las investigaciones necesarias sobre el aeropuerto de Chinchero. "Nosotros damos la cara, nunca nos escondemos", señaló durante su reciente discurso en la Conferencia Anual de Ejecutivos 2018.

Esta mañana también se pronunció al respecto la vicepresidenta de la República Mercedes Araoz, quien saludó la decisión del gobierno de Tavaré Vázquez.

Saludamos la decisión del gobierno uruguayo, reiteramos que en el Perú existe total independencia de poderes, en un estado de Derecho donde se respeta la presunción de inocencia y el debido proceso. — Mercedes Aráoz (@MecheAF) 3 de diciembre de 2018

