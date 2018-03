El presidente Martín Vizcarra y el próximo primer ministro, César Villanueva, se reunieron ayer en Palacio de Gobierno para afinar el Gabinete Ministerial, que será anunciado entre el lunes y el martes.

Según pudo conocer este Diario, ambos ya definieron el 50% de los integrantes de su equipo. Algunos de ellos fueron convocados ayer al despacho presidencial.

Fuentes de El Comercio indicaron que el actual vicecanciller Néstor Popolizio Bardales reemplazará a Cayetana Aljovín en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Popolizio, diplomático de carrera con 36 años de servicios, ha sido representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y embajador en Portugal y Colombia. También fue el segundo al mando de Torre Tagle durante la gestión de José Antonio García Belaunde como canciller en el segundo gobierno de Alan García.

En comunicación con este Diario, el ex ministro de Relaciones Exteriores Allan Wagner consideró que Popolizio “está perfectamente capacitado para ocupar el cargo de canciller”. Añadió que, de confirmarse su designación, sería una ventaja con miras a la próxima Cumbre de las Américas, que se realizará en Lima en dos semanas.

“Es un excelente profesional. Fue mi segundo en Washington cuando fui embajador. Lo conozco muy bien y ha hecho una estupenda labor como viceministro y en todos los cargos que ha ocupado”, manifestó.

El rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Jorge Alva, afirmó ayer que no aceptó ser el nuevo ministro de Educación.

“Para mí lo más importante es dar el apoyo en la trinchera donde estoy. Actualmente, soy rector de la UNI, me quedan tres años más por delante. […] He conversado con el presidente y pienso igual que él cuando le ofrecieron ser primer ministro [en el gobierno de Humala]. Aún tengo deberes que cumplir [en otras instituciones]”, comentó en diálogo con RPP.

Fuentes de este Diario indicaron que si bien Alva no aceptó ser titular del Minedu, sí habría aceptado ser asesor del presidente.

Para el Ministerio de Educación, de acuerdo con fuentes de El Comercio, estarían en el bolo César Guadalupe Mendizábal, presidente del Consejo Nacional de Educación, y Flor Pablo Medina, ex directora regional de Educación de Lima Metropolitana.

–Hernández no regresará al Minagri–

El ex ministro de Agricultura José Manuel Hernández indicó en Willax TV que el presidente Vizcarra le propuso volver al despacho que dejó en diciembre último, pero no aceptó el ofrecimiento. “Voy a seguir en mi actividad privada. Hice un esfuerzo durante 18 meses por los hombres del campo, aunque eso significó un sacrificio familiar y empresarial”, refirió.

Hernández señaló que a pesar de la amistad que lo une con el mandatario, él será crítico con su gobierno cuando sea necesario. “Y aplaudiré lo que se tenga que aplaudir”, expresó.

El ex comandante general del Ejército Otto Guibovich afirmó que no ha recibido ninguna propuesta para ser el nuevo ministro de Defensa.