Vizcarra: Villanueva no conspiró para sacar a PPK del Gobierno

El presidente de la República, Martín Vizcarra, reiteró que fue él quien eligió a César Villanueva como primer ministro luego de que Pedro Pablo Kuczysnki (PPK) renunciara, descartando así las acusaciones de que ambos conspiraron con la oposición para lograr la salida del mandatario de su cargo.

"Conspirador es quien hace algo por lo bajo. César Villanueva ha sido abierto. Él dijo lo que iba a hacer. Dijo creer que la etapa del presidente PPK había concluido y que debe haber un cambio. Fue abierto en cómo deben hacerse las cosas y lo dijo en público", comentó Vizcarra en una entrevista a ATV.

Vizcarra contó que él fue quien le pidió a César Villanueva que asuma la presidencia del Consejo de Ministros y que le insistió luego qué el se negara inicialmente.

"Cuando lo convoco, me dice que no aceptaba porque en entrevistas dijo que su apoyo a la vacancia de PPK era por convicción, no por interés. Pero le dije 'Piénsalo. Queremos cambiar el Perú. Ayúdame' y yo necesito gente que comparta mi visión de desarrollo del país. Yo lo convencí. Antes no habíamos conversado la posibilidad de ser gobierno porque estaba fuera de mi análisis", aseguró.

Martín Vizcarra negó haber participado en alguna "confoabulación" para sacar a PPK de la presidencia de la República. "No he coordinado absolutamente nada de ese proceso que finalmente llevó a la renuncia [...] Quería que el presidente concluya y eso se lo dije", manifestó.

- La congeladora -

Martín Vizcarra aseguró que habló con PPK para expresarle su apoyo desde Canadá durante los dos procesos de vacancia, pero comentó que él se mantuvo alejado de los temas políticos del país tras haber aceptado el cargo de embajador de Canadá, algo que consideró como una "congeladora".

El actual presidente dijo que, tras su renuncia al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones, tuvo dos opciones: volver a Moquegua o ir como embajador a Canadá porque, como vicepresidente, no tenía un papel que cumplir en el Ejecutivo. Fue entonces que optó por lo segundo.