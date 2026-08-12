El aún prófugo Vladimir Cerrón suma una acusación más por presuntamente haber perjudicado a instituciones del Estado. Esta vez, el Ministerio Público (MP) lo sindica por supuesto delito contra la participación democrática – falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas de Perú Libre en agravio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).

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