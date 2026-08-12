El aún prófugo Vladimir Cerrón suma una acusación más por presuntamente haber perjudicado a instituciones del Estado. Esta vez, el Ministerio Público (MP) lo sindica por supuesto delito contra la participación democrática – falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas de Perú Libre en agravio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).

Por ello, la fiscal adjunta del Quinto Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima, Alicia Cáceres, solicitó al Poder Judicial que se le imponga tres años de pena privativa de libertad suspendida.

Además, se requirió que el exgobernador regional de Junín sea inhabilitado para el ejercicio de cargo público por designación o elección popular, y se suspenda sus derechos políticos por el mismo plazo, conforme al artículo 36 del Código Penal.

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La procuraduría de la ONPE solicitó una reparación civil ascendente a S/10,150 de manera solidaria.

De acuerdo a la acusación, en su calidad de presidente de Perú Libre (ex Movimiento Político Regional Perú Libre), Cerrón Rojas habría consignado información falsa en el informe de aportes y gastos de su partido entre el 2019 y 2020.

A través de una resolución del 20 de julio, recientemente notificada, una sala superior ordenó que un nuevo juzgado, previa una audiencia de control de acusación, emita el auto de enjuiciamiento.

Si bien la fiscalía había solicitado prisión preventiva para el acusado Cerrón Rojas, el juzgado determinó que el exfuncionario afronte este caso bajo comparecencia.

VLADIMIR CERRON-CASO ONPE

¿De qué se le acusa a Vladimir Cerrón?

Según el Ministerio Público, Vladimir Roy Cerrón Rojas, en su calidad de secretario general de Perú Libre, habría brindado información que no se ajustaba a la realidad financiera de dicha agrupación, que fue consignada en la Información Financiera Anual - IFA del 2019.

La información financiera debía ser obtenida de su sistema contable, estados financieros y registros de ingresos y gastos llevados de acuerdo a las normas aprobadas por el Consejo Normativo de Contabilidad y Reglamento.

Pese a ello, y a diversos reportes de control posteriores, se determinó que sí existieron movimientos bancarios, y reporte de bienes inmuebles; sin embargo el informe oficial presentado por el exgobernador de Junín señaló que sus ingresos fueron “cero”.

“El señor Vladimir Roy Cerrón Rojas, en su calidad de Secretario General del Partido Político Nacional Perú Libre, presentó a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, mediante Carta N°001-2021-PPNPL/SG, el Informe Financiero Anual 2019 y Balance General del Partido Político Nacional Perú Libre, declarando que el Partido no tuvo movimiento durante el año 2019, por lo que su declaración (financiera) es cero.” Acusación del Ministerio Público

De acuerdo a la fiscalía, a través de la Carta N° 009-2021-PPNPL/SG, representantes del partido reconocieron el uso de la oficina 204 del Jirón De La Unión 1033, donde habría funcionado la organización política durante el año 2019.

No obstante, justificaron ello señalando que el uso fue parte de un contrato a “costo cero”.

Sede de Onpe. (Foto: Andina)

Ante ello, la fiscalía remarcó que la ONPE detectó que en la Información Financiera Anual - IFA, correspondiente al año 2018, el partido señaló que también usaron la oficina 208 del mismo inmueble, bajo un contrato de “comodato”.

Por tanto, según la fiscalía, ya sea como Perú Libertario o bajo su nueva denominación de Perú Libre, este “tuvo dos locales partidarios”, oficinas 204 y 208 del Jr. De La Unión N° 1033, donde habría funcionado la organización durante el año 2019, “los cuales, junto a los gastos que irrogaron, no fueron valorizados como un aporte en especie, así como tampoco se valorizó a precio de mercado la prestación de los servicios contables recibidos”.

Otro aspecto invocado como ilegal por la fiscalía fue que en el informe financiero del 2019, no habrían reportado que contaban con pasivos por S/ 0.00 soles y con activos por la suma de S/60,178.46 soles que sí dieron cuenta en el Informe Financiero Anual 2018 (IFA 2018) cuando se denominaban Movimiento Político Regional Perú Libre.

De acuerdo a la tesis fiscal, cuando el Movimiento Político Regional Perú Libre fue absorbido por el Partido Perú Libre en agosto del 2019, también absorbió el capital previo y movimientos de dinero que terminaron siendo trasladados producto de la fusión.

Como referencia de presuntas ilicitudes, la fiscalía se refirió al Informe Pericial Contable N° 74-2023-MP-FN-GG-OPERIT-CONIFOR, del 28 de agosto de 2023.

Sobre el ex Movimiento Regional Perú Libre, en dicho informe se determinó que los “activos” ascendieron a S/480,581.03 que incluyen los saldos en bancos al momento de la fusión, y los “pasivos” ascenderían a S/420,402.57 “los cuales vendrían a ser provenientes de fuentes de financiamiento prohibidas”.

Por ello, otro hecho ilícito atribuido en este caso por la fiscalía, se vincula a “presuntos” aportes voluntarios de dinero, realizados a través de recibos manuales, depositados en las cuentas N.° 500-300184988-3 y N.° 500-300185157-7, en soles y dólares, respectivamente, a nombre del ex Movimiento Político Regional Perú Libre y que, con posterioridad, sirvieron para cancelar la primera y segunda cuota del monto total a pagar por la adquisición del inmueble ubicado en la av. Brasil 170, Cercado de Lima.

Así, en el 2019 en la cuenta en soles se habría recibido la suma de S/34,752.00, mientras que en la cuenta en dólares se habría registrado US$ 50,979.56 de acuerdo al Informe N.°2297-2022-GSFP/ONPE del 22 de noviembre de 2022.

Vladimir Cerrón entrará a la campaña electoral apenas se levante el prisión preventiva en su contra. / Abel Aguilar Zevallos

El dinero de dichas cuentas, sostuvo la fiscalía, también habría servido para pagar las dos primeras cuotas de la compra-venta del local de la avenida Brasil, en octubre y diciembre del año 2019, respectivamente, y en cuya minuta de compraventa, también del año 2019, participó Vladimir Roy Cerrón Rojas como representante del Partido Político Nacional Perú Libre.

Por tanto, señaló la acusación fiscal, cuando el ex Movimiento Regional Perú Libre fue absorbido por el partido político Perú Libertario hoy denominado “Perú Libre”, “correspondía declarar los activos existentes en dichas cuentas durante el 2019 en la IFA 2019 presentado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE.

“Con lo que se evidencia que el ex Movimiento Regional Perú Libre, y por ende, el Partido Político Nacional Perú Libre, recibió aportes voluntarios durante el año 2019 por un total de 34,752.00 soles y 59,979.56 dólares, lo cual resulta contradictorio con lo inicialmente declarado por el partido. Posteriormente, toda la información financiera y contable recabada durante la investigación”, refirió la fiscalía.

Tampoco habrían consignado información referente a la valorización del logo partidario por la suma de 50 mil soles.

VLADIMIR CERRON-CASO ONPE

Por ello, según la acusación fiscal, lo más importante para el presente caso es que los referidos aportes no fueron declarados oportunamente por el Partido Político Nacional Perú Libre en el Informe Financiero Anual 2019 a ONPE, ya que en esta se declaró como ingresos “cero”.

Y, posteriormente a la denuncia por parte de ONPE, mediante una entrega de saldos realizada en el año 2022, el ex Movimiento Político Regional a Perú Libre recién da cuenta de estos ingresos, tratando de justificar su no inclusión en la IFA 2019 del partido.

“La Gerencia de Asesoría Jurídica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE, emitió el Informe N° 007318-2022-GAJ/ONPE, en fecha 19 de diciembre de 2022 en el cual, luego de haberse realizado la revisión de los actuados que contiene la comunicación efectuada por la GSFP a la SG, respecto de la existencia de presuntos hechos ilícitos detectados en el marco de la presentación del IFA 2019 por parte del ex Movimiento Regional Perú Libre, se concluye que existen indicios de la presunta comisión del ilícito penal prescrito en el artículo 359-B - Falseamiento de la Información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas, informe en el que además se manifiesta que si bien el ex Movimiento Regional fue cancelado por fusión con otra organización política (Partido Político Nacional Perú Libre), en atención a lo detallado en el artículo 16° del ROP, el citado partido político asumió las obligaciones del ex movimiento regional.” Acusación del Ministerio Público

El Comercio buscó la versión de Juan Silva, abogado del exgobernador regional, pero no respondió.

En su declaración ante el órgano fiscal, Cerrón Rojas reconoció haber sido el secretario general de Perú Libre e indicó que tenían una cuenta en el Banco Interbank que viene de los aportes estatutarios que el partido consigna en su organización y aportes extraordinarios que se realizan en campañas.

Además, precisó que la fusión del Movimiento Nacional Regional Perú Libre y Perú Libertario se dio en agosto del 2019 donde surge Perú Libre.

Sobre el Informe Financiero del año 2019, indicó “no haber firmado documento alguno”, pues de acuerdo a la ley de partidos políticos dicha función es exclusiva del tesorero y contador de la agrupación.

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Sala ordenó emitir nuevo auto de enjuiciamiento

El pasado 2 de febrero del 2026, el Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción de Lima emitió el auto de enjuiciamiento contra Vladimir Cerrón y otros, lo que implicaba que el líder de Perú Libre sea sometido a juicio oral.

Sin embargo, la decisión fue apelada por la defensa de Cerrón Rojas al sostener que no se habían precisado las conductas delictivas cometidas por el exfuncionario para el presunto delito de Ffalseamiento de la información sancionado en el artículo 359-B del Código Penal.

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A través de una resolución del 20 de julio del 2026, la Sala de Apelaciones declaró “fundado” el recurso de la defensa técnica del fundador de Perú Libre y declaró nula la resolución del 02 de febrero del 2026, emitida por Juzgado de Investigación Preparatoria que resolvió dictar auto de enjuiciamiento.

Según el tribunal superior, el auto de enjuiciamiento “no contiene una imputación concreta, necesaria y suficiente” respecto de los acusados, pues no identificaba “adecuadamente la conducta típica atribuida ni al sujeto activo especial”.

Además, señaló que se habían consignado los medios probatorios y un cuadro bajo los rubros de pertinencia, utilidad y conducencia; “sin embargo, no se desarrolla de manera individual cuál es la pertinencia, utilidad o conducencia de cada uno de dichos medios respecto de los hechos imputados”.

Por ello, tras declarar nulo el auto de enjuiciamiento, ordenó que el expediente sea remitido a la Mesa de Partes a fin de que sea redistribuido aleatoriamente a otro Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima.

La nueva sala, previa realización de una audiencia de control de acusación, deberá emitir el auto de enjuiciamiento contra Cerrón Rojas y otros.