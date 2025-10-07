Thalía Cadenas
Thalía Cadenas

Vladimir Cerrón continúa burlándose de la justicia: Prófugo líder de Perú Libre promociona en TikTok libro que escribió en la clandestinidad
Vladimir Cerrón continúa burlándose de la justicia: Prófugo líder de Perú Libre promociona en TikTok libro que escribió en la clandestinidad

El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, continúa burlándose de la justicia haciendo transmisiones en vivo por TikTok y presentando un libro a dos años de estar prófugo.

