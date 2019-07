Vladimir Cerrón tras críticas de Marisa Glave: "Usted acusa indebidamente"

El gobernador regional de Junín Vladimir Cerrón respondió a las críticas hechas por la congresista Marissa Glave. Esta cuestionó previamente el acercamiento entre el primero, el movimiento Nuevo Perú —a través de su lideresa Verónika Mendoza— y el gobernador regional de Cajamarca Gregorio Santos con miras a formar un frente para las elecciones generales de 2021.

Glave, de la bancada de Nuevo Perú, afirmó el último domingo sentirse incómoda con una eventual alianza, ya que con Cerrón “no podríamos combinar” si es que este no cambia su opinión "sobre el tema de las mujeres y LGTBI".

También remarcó que Nuevo Perú tiene una postura diferente a la de Cerrón y Santos sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, al que su agrupación sí considera una dictadura.

“Pero en realidad los temas de fondo sobre las personas en el Perú son los que más nos diferencian”, remarcó la legisladora en el programa “Agenda Política”, de Canal N.

El también secretario general nacional de Perú Libre afirmó mediante su cuenta de Facebook que su partido político no ha tenido expresiones a favor del machismo, ya que su gobierno regional ha promovido diversos programas en contra de este. "Usted acusa indebidamente", replicó.

“Nuestro gobierno regional instaló por primera vez un Hospital Regional Materno Infantil especializado en la atención del binomio madre-niño, ojalá el Congreso hubiera emitido una ley para que obligatoriamente todas las regiones tengan este privilegio”, afirmó.

Respecto a los comentarios referidos a la comunidad LGTBI, aseveró que su grupo no guarda ningún tipo de discriminación hacia ninguna orientación.

"La discusión fundamental es cómo la comunidad LGTBI pueda tener sus derechos reconocidos y garantizados en una sociedad tradicionalmente diseñada sobre la base de la exclusión y marginación", refirió.

Cerrón ratificó su postura frente a Venezuela y afirmó que respeta la posición que tiene Nuevo Perú frente a la situación que vive dicho país.

“Nuestra solidaridad obedece a una amenaza militar contra un país latinoamericano y bloqueado por el imperio más grande del planeta y nuestra imagen de país percibida como disociador e injerencista”, dijo.

Por último, Cerrón volvió a cuestionar los comentarios de la legisladora de Nuevo Perú.

"Creo que ha llegado el momento de hacer el balance del trabajo de la izquierda en el Congreso de la República, aunque sería para llorar, como diría Guaman Poma de Ayala. Finalizo mencionando que la brega por la unidad es la que garantizará el triunfo de la izquierda. No queremos pensar que, como no hay reelección, usted adopte posturas opuestas frente a este trabajo unitario arduo, el mismo que si fracasa solo habría favorecido a la derecha o a alguien en particular", dijo aludiendo también a las reuniones que bajo el evento "Voces del cambio" han sostenido diversas agrupaciones de izquierda, entre ellas Nuevo Perú y Perú Libre.