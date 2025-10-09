Vladimir Cerrón: ¿Cuáles son las razones por las que el prófugo fundador de Perú Libre seguirá siendo investigado por presunto lavado de activos?

Se prende una cámara desde la clandestinidad y Vladimir Cerrón aparece sonriente en un “live” a través de TikTok, una de sus redes sociales favoritas. Decide conectarse cuando cumple dos años prófugo, día que además ha escogido para presentar su libro “Perú Libre, del Campo a la Ciudad”.

Cerrón está seguro que la justicia no lo alcanzará; y puede que por el momento no se equivoque. Desde el 6 de octubre del 2023, fecha en que decidió burlar a las autoridades peruanas y entrar en la clandestinidad, no se han mostrado resultados por parte de las entidades encargadas de dar con su paradero.

Quizá por eso el fundador de Perú Libre (PL) decide dar una charla de casi dos horas previo a la presentación de su libro, conectarse una vez más el mismo día de la presentación y soñar con pasar del “clandestinaje a Palacio”.

Sin embargo, la sonrisa que muestra a través de la cámara esconde un duro revés. En un reciente fallo, del 23 de setiembre último, el Poder Judicial (PJ) rechazó su pretensión para anular el delito de lavado de activos por el que es procesado, en el marco de la investigación que se le sigue por presuntos aportes ilícitos a su partido Perú Libre (PL), de acuerdo con una resolución a la que accedió El Comercio.

“Estoy con toda la seguridad de que si la justicia, a mí, no me saca de esta prisión preventiva injusta, es el pueblo que me va a sacar de esta condición; y será otro salto del campo a la ciudad, del clandestinaje a Palacio, al gobierno. Pero siempre con la ayuda del pueblo, siempre de la mano del partido.” Vladimir Cerrón, fundador de PL y prófugo de la justicia

Precisamente, por el caso de presuntos aportes ilícitos a Perú Libre, Cerrón Rojas tiene una orden de prisión preventiva por 24 meses y sobre él pesa un mandato de captura nacional e internacional. Además, se ofrece una recompensa de S/500 mil por información que lleve a su captura.

Es el único proceso judicial por el que mantiene una prisión preventiva, ya que en el Caso Los Dinámicos del Centro, donde también es procesado por presunto delito de lavado de activos, solo mantiene una comparecencia.

Argumentos y razones de las partes

De acuerdo al documento judicial, a través de su defensa legal, el prófugo ex gobernador regional de Junín solicitó la “excepción de cosa juzgada” del delito de lavado de activos que se le sigue en la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Carpeta Fiscal N° 43-2021) por el periodo de los años 2011 al 2014.

Ministerio Público investiga presunto lavado de activos y organización criminal del Partido Perú Libre, su líder Vladimir Cerrón y otros.

De acuerdo con su abogado Arturo Silva, en dicho periodo y por el mismo delito, su patrocinado había sido absuelto por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín (Carpeta Fiscal N°429-2016 y Expediente Judicial N° 4566-2017) el 10 de octubre de 2022. Además, alegó, ello fue ratificado el 4 de abril de 2025 por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín.

“La defensa del recurrente solicita que se declare fundada la excepción por duplicidad de investigaciones respecto al mismo delito de lavado de activos. Señala que tanto la Sexta Fiscalía Penal Corporativa de Huancayo como la Fiscalía Supraprovincial Especializada de Lavado de Activos de Lima habrían investigado a su patrocinado por el mismo periodo y los mismos hechos.” Arturo Silva, abogado de Vladimir Cerrón

La defensa legal del prófugo fundador de PL señaló también que la Corte de Junín se decidió por el “sobreseimiento” del delito por el periodo del año 2011 al año 2014, en base a una pericia oficial que concluye que no existía desbalance patrimonial en dicho periodo; sino un superávit económico.

Por ello, requirió que se excluya de la investigación fiscal a Cerrón Rojas y el archivo de la causa en ese extremo, puesto que existiría identidad de imputado en ambos casos, identidad de hechos e identidad de la causa de persecución.

El fiscal Ángel Astocóndor, por su parte, se opuso al pedido de Cerrón Rojas y su defensa legal, precisando que no se cumplen con los tres presupuestos exigidos por la jurisprudencia para aplicar la “excepción de cosa juzgada” sobre un delito (identidad de sujeto, identidad de hechos e identidad de la causa de persecución).

Explicó que, si bien existe identidad en cuanto al imputado Cerrón Rojas, los hechos investigados son distintos, ya que en el caso actual se abarcaría múltiples operaciones sospechosas y actos vinculados a una presunta “organización criminal” entre los años 2008 al 2021.

Sin embargo, remarcó, en el caso que se siguió ante la fiscalía de Huancayo, se vincula a un período entre los años 2011 al 2014, y donde solo se habría imputado un hecho específico por presunto cohecho pasivo, como delito previo.

“Los bienes jurídicos afectados también serían distintos, ya que en el presente caso el lavado de activos habría comprometido la transparencia del sistema financiero, la libre competencia, la seguridad del Estado, el sistema democrático y la administración de justicia, aspectos que no estarían contemplados en el proceso anterior. Por lo que, solicita que se declare infundada la excepción de cosa juzgada deducida por la defensa.” Ángel Astocóndor, fiscal supraprovincial especializado en delitos de Lavado de Activos

La procuraduría para casos de lavado de activos, representada por el abogado Billy Correa, también se opuso al pedido del prófugo exgobernador regional al señalar que no puede aplicarse la norma de manera parcial para excluir solo un periodo de la investigación.

Precisó que los hechos que investiga la fiscalía de lavado de activos de Lima abarcan del año 2008 al año 2021, mientras que el caso sobreseído que se investigó en Huancayo comprende únicamente los años 2011 al 2014, por lo que no habría identidad de hechos ni de periodos.

Cuestionó que la defensa del prófugo exfuncionario pretendía usar una pericia contable de un periodo limitado como argumento para excluir hechos más amplios y distintos.

Juzgado: se investigan “hechos distintos” posteriores a la constitución de Perú Libre

Para dilucidar la controversia y dar respuesta a la demanda de Vladimir Cerrón, el juez Leodán Cristóbal Ayala, del Sexto Juzgado De Investigación Preparatoria Nacional analizó el cumplimiento de los requisitos del “control de la triple identidad” sobre el delito de lavado de activos entre a la investigación seguida en la corte de Junín, sobre los años 2011 al 2014; frente a la investigación de la fiscalía supraprovincial especializado en delitos de lavado de activos por los años 2008 y 2021.

Del análisis de los hechos, el magistrado adujo que de los argumentos de la fiscalía y la procuraduría se hallaba identidad en ambos casos respecto al sujeto Cerrón Rojas (elementos subjetivo), mas no del elemento objetivo.

Vladimir Cerrón continuará siendo investigado por presunto lavado de activos en caso aportes a Perú Libre

Ello, explicó, debido a que de lo graficado en el resumen, se establece que en la investigación seguida en la Corte Superior de Justicia de Junín y que fue sobreseída (archivo sin pronunciamiento de fondo) estuvo vinculado a posibles actos de lavado de activos como consecuencia del recibo de soborno por la adjudicación del proyecto de “Reasentamiento del distrito de Morococha para el Funcionamiento del Proyecto Minero denominado Toromocho” a la empresa Minera Chinalco Perú SA por parte de Vladimir Cerrón Rojas entre los años 2011 y 2014.

Vladimir Cerrón, Caso aporte a Perú Libre

Sin embargo, precisó, el caso que se busca archivar en las fiscalías de lavado de activos, está vinculado a hechos de presunta corrupción ocurridos posteriormente a la creación del partido Perú Libre (PL) entre los años 2008 y 2021.

“Mientras que en la Carpeta Fiscal N° 43-2021 se investiga hechos distintos, esto es, posibles actos de lavado del dinero procedente de actos de corrupción luego de la constitución y actividad del Movimiento Político Regional Perú Libre, luego Partido Político Nacional Perú Libre y su vinculación con la gestión del Gobierno Regional de Junín presidido por el investigado Vladimir Cerrón Rojas y desde esa posición colocar militantes y simpatizantes de dicho partido en cargos de dicha entidad, para que estos cometan actos de corrupción y, finalmente, laven dichos activos maculados desde el año 2008 hasta el año 2021.” Leodán Cristóbal Ayala, juez del Sexto Juzgado De Investigación Preparatoria Nacional

En esa línea, el magistrado concluyó que los hechos “son distintos en cada caso”, y sobre todo, porque los hechos investigados son indivisibles. Es decir, no es posible apreciar ni valorar los hechos de forma aislada, separada, por tramos ni en partes.

“Puesto que, en la Carpeta Fiscal N° 43-2021 se investiga actos de lavados del 2008 al 2021 por actividad criminal previa de corrupción al interior del Gobierno Regional de Junín; en tanto, la actividad criminal previa relacionada con la investigación en la Carpeta Fiscal N° 429-2016 respecto al periodo 2011 y 2014, es por un presunto acto de soborno, en un proyecto de inversión específico no vinculado ni investigado en el caso de autos”, explicó.

Por tanto, el magistrado resolvió que lo que correspondía era desestimar el pedido de excepción de cosa juzgada planteada.

“Declarar infundada la excepción de cosa juzgada postulada por la defensa técnica del investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas.” Leodán Cristóbal Ayala, juez del Sexto Juzgado De Investigación Preparatoria Nacional

El Comercio buscó la versión del abogado Arturo Silva Rojas, defensa de Cerrón Rojas en este caso, pero no respondió.