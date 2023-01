Un breve tuit de Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, advirtió la mañana de este martes el nuevo choque entre el partido y Boluarte: “La Asamblea Nacional Extraordinaria acordó que la bancada parlamentaria Perú Libre no otorgará el voto de confianza al Gabinete Otárola, al ser producto del golpe de Estado parlamentario”.

Según comentaron a El Comercio legisladores perulibristas que participaron en el encuentro, este se desarrolló la noche del lunes de forma virtual por más de cuatro horas. Además de Cerrón, quien fue uno de los últimos en intervenir, participaron dirigentes regionales, provinciales, distritales y también representantes de comités en el extranjero. Todos llegaron a la conclusión de que no se debe respaldar al Gabinete.

Entre las intervenciones se coincidió en que hubo una “desnaturalización” en Boluarte, porque al asumir el poder “se transformó en una presidenta de derecha y ahí perdió toda su legitimidad”.

“[Vladimir Cerrón] dijo que, efectivamente, la señora Dina Boluarte vino como candidata, porque en ese momento tampoco había muchos que deseaban participar como candidatos. Se dio la depuración de cuadros en ese sentido y ella resultó como candidata. Pero se lamentaba también de que se haya transformado al llegar al gobierno y lo haya convertido en uno cívico-militar”, comentó, por ejemplo, Flavio Cruz, vocero de la bancada.

Las razones de la decisión de Perú Libre se centran en la actuación del gobierno frente a las recientes protestas en diversas regiones del país, que dejaron como saldo más de 25 muertos —según la Defensoría del Pueblo son 28—, la mayoría durante enfrentamientos entre manifestantes, policías y militares.

El Gabinete que encabeza Alberto Otárola se presentará este 10 de enero ante el pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza. / Composición: El Comercio

“Eso ya estaba claro en la bancada de Perú Libre, no dar el voto de confianza en relación a que en su momento el ahora premier estaba en la cartera de Defensa, y sabemos que él dirige a las Fuerzas Armadas. Y a manos de los militares es que se han dado muertes. Sería algo incoherente, desleal e inhumano respaldar a una persona que ha dirigido a las fuerzas militares y obviamente ha dado las órdenes”, consideró Margot Palacios, legisladora del partido del lápiz.

Hace unos días, el parlamentario Waldemar Cerrón declaró a la prensa que —a título personal— se inclinaba a dar el voto de confianza. “La bancada tomará la decisión. Quien les habla, personalmente, está apuntando a decir que sí, porque soy de las personas que esperan cómo va el trabajo de los ministros. Sin haberlos visto trabajar no podía decir no”, expresó.

No obstante, consultado este martes por El Comercio, reculó: “Nunca fue mi ánimo votar a favor o en contra, lo dije con claridad, el voto será de acuerdo a un análisis y la decisión de la bancada. Considerando que no hubo un manejo democrático, con 30 muertes que enlutaron nuestra patria, sería contraproducente para la democracia lo contrario”.

Flavio Cruz dijo esperar un voto en bloque. “Se ha recomendado a la bancada, tampoco nos han dado una orden. Se concluyó que la bancada debería votar en contra”, acotó.

Otros bloques de izquierda

Otras bancadas de izquierda que fueron aliadas del gobierno de Pedro Castillo ahora tienen un perfil opositor a la gestión de Boluarte. En Cambio Democrático, si bien aún no hay una reunión que oficialice el acuerdo, el ánimo es no dar el voto de confianza al Gabinete de Otárola.

Pero no solo eso. Edgard Reymundo, vocero de dicho grupo, consideró que “si [Otárola] tiene un poquito de conciencia y transparencia, debería renunciar”. “El gobierno de la señora Boluarte y el señor Otárola no responde a las expectativas que el país necesita. No sabe escuchar, sino reprimir. Y hace uso desproporcionado de la fuerza”, agregó.

No obstante, Reymundo estimó que —en base al “apoyo de la derecha”—, el Gabinete recibirá el respaldo de la mayoría parlamentaria. “Pueden tener el voto de confianza, pero es un voto de confianza manchado en la conciencia respecto de las muertes. Eso no lo va a cambiar nadie”, sentenció y recordó que su bancada presentó en diciembre una moción para que una comisión investigadora determine responsabilidades penales y políticas respecto de los hechos ocurridos desde el 7 de ese mes.

Desde Perú Democrático, bancada de la exministra castillista Betssy Chávez, también hay una férrea oposición al gobierno de Boluarte y el voto de confianza al Gabinete. En el Bloque Magisterial, se mantienen las posturas divididas.