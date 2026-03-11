Por Redacción EC

El Pleno del Tribunal Constitucional evalúa este miércoles, en audiencia pública virtual, el recurso de hábeas corpus del prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, para que se anule la orden de captura y prisión preventiva en su contra y se le otorgue comparecencia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.