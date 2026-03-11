El Pleno del Tribunal Constitucional evalúa este miércoles, en audiencia pública virtual, el recurso de hábeas corpus del prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, para que se anule la orden de captura y prisión preventiva en su contra y se le otorgue comparecencia.

La audiencia se inicia a las 9:15 de la mañana, pero el pleno del TC tiene otros casos también en la agenda de hoy.

🔔 #HOY | El Pleno del Tribunal Constitucional, que preside la magistrada Luz Pacheco Zerga, sesionará en audiencia pública virtual.

⏰ 9:15 a. m.

🎥 Transmisión #EnVivo por Facebook Live y YouTube del TC. pic.twitter.com/EpL8JUF7VA — Tribunal Constitucional del Perú (@TC_Peru) March 11, 2026

En febrero, la defensa del prófugo ingresó un recurso para que el TC anulara la orden de captura y la prisión preventiva dictada en su contra desde el 2023 por el caso de presuntos ilícitos en el caso “Aportes a Perú Libre”.

Cerrón es investigado por los presuntos delitos de crimen organizado y lavado de activos.

El ponente del caso es el magistrado Pedro Hernández, quien ya habría presentado un informe a favor del también candidato presidencial de Perú Libre.

Tal como detalló El Comercio, el TC recibió el caso el 11 de febrero del 2026 y, en menos de un mes, el Pleno decidió programar la audiencia.

En su recurso, la defensa del exgobernador de Junín alega que fugarse fue una “resistencia legítima”.