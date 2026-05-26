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Resumen

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“En su condición de Gobernador Regional de Junín, el señor Vladimir Cerrón, suscribió la Adenda Nro. 1, mediante el que modifica el Convenio específico suscrito con Sima Perú, pese a que no tenía sustento técnico legal y no tenían un marco normativo mediante el cual se resguarde el uso de los recursos públicos.”

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