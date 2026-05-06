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Resumen

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Antes de concluir su periodo, el actual Congreso de la República pretende volver a modificar la Ley de Extinción de Dominio (Decreto Legislativo 1373) terminando de debilitar una figura legal que nació como alternativa para que el Estado pueda incautar bienes obtenidos ilegalmente o producto de actividades ilícitas.

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