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Resumen

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El próximo 6 de abril, Vladimir Cerrón, cumplirá dos años y medio prófugo de la justicia, sin que desde el gobierno -Ministerio del Interior y Policía Nacional- hayan logrado su captura desde que entró a la clandestinidad en octubre del 2023.

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