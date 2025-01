En la sesión, la fiscal Jessica López, de la Tercera Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima, debía continuar con el sustento de su requerimiento para que el Poder Judicial (PJ) ordene que la suma de S/. 1´613.512,43 -incautada al exgobernador regional de Junín- pase a manos del Estado Peruano vía una sentencia de extinción de dominio.

Sin embargo, la continuación de esta etapa fue interrumpida para dar cuenta que Cerrón Rojas -desde la clandestinidad- acreditó a Ángel Espinoza Quispe como su nuevo abogado para este caso. Ello, luego de que su anterior defensa legal, el abogado Víctor Peralta Miranda, fuera expulsado del proceso y sancionado por el juez Juan Rosas del Juzgado Especializado en Extinción de Dominio, debido a sus constantes inasistencias a las audiencias.

El escrito de acreditación presentado por el prófugo exgobernador de Junín, según despacho judicial, fue presentado el 7 de enero a las 5:33 de la tarde. En el mismo, solicitó la reprogramación de la audiencia para que su nuevo abogado tome conocimiento del caso.

El abogado Ángel Espinoza Quispe sustentó el pedido para suspender la continuación de la audiencia para otra fecha, señalando que requería un “plazo razonable” con la finalidad de ejercer una “defensa eficaz” a favor del prófugo Cerrón Rojas.

“Las razones y fundamentos son los siguientes, el día de ayer me he apersonado con escrito del señor Cerrón Rojas a fin de asumir la defensa”, indicó.

Ángel Espinoza Quispe, es el nuevo abogado de Vladimir Cerrón en proceso de extinción de dominio.





Espinoza aseguró que su patrocinado solo le había informado que su defensa anterior “había desistido” de continuar a cargo de su patrocinio.

Por ello, además de la reprogramación, pidió que se le notifique de todos los actuados en el proceso, documentos, audios, actas y otros que se hayan presentado desde el inicio del caso hasta la actualidad.

“El día de la fecha, mi persona, en calidad de abogado del señor Cerrón, desconoce absolutamente de todo el proceso, de la demanda, si habrá una contestación, el estado del proceso. Entonces, en aplicación del artículo 23.1 del Decreto Legislativo 1373 sobre derecho a la defensa eficaz, solicito a su despacho se nos otorgue un plazo de diez días hábiles a fin de tomar conocimiento y ejercer la defensa del señor Cerrón Rojas.”

Como se recuerda, en el Congreso de la República está pendiente de aprobarse un proyecto de ley que anularía todos los casos (investigaciones y procesos judiciales en curso) de extinción de dominio, entre ellos el que se sigue contra Vladimir Cerrón, por no contar con una condena previa firme vinculada al dinero incautado.





Nuevo abogado también fue sancionado en el caso “Aeródromo Wanka”

La fiscal Jessica López, de la Tercera Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima, se opuso a lo solicitado por el nuevo abogado de Vladimir Cerrón Rojas, al recordar que la última audiencia en este proceso se realizó el 26 de diciembre del 2024. Por tanto, indicó, el requerido exfuncionario tuvo el tiempo necesario para acreditar a otro abogado. Además, recordó que las audiencias son transmitidas de manera pública y puede tomar conocimiento a través de estas.

En esa línea, la fiscalía señaló que no existía una situación de indefensión hacia Cerrón Rojas. Remarcó que el requerido conocía su situación desde el momento en que el juzgado emitió la última resolución retirando a su anterior abogado, quien; aclaró, no renunció; sino que fue separado de este proceso por no justificar sus inasistencias.

“Debo señalar también que esta petición efectuada por el abogado Ängel Espinoza Quispe, debe ser considerada por su despacho como una maniobra más de dilatar el proceso que viene ejerciendo la defensa de Vladimir Cerrón Rojas. No olvidemos que el último abogado defensor también solicitaba continuamente la reprogramación e incluso inasistió sin haber sustentado debidamente su ausencia en el proceso.” Jessica López, fiscal de Extinción de Dominio





La representante del Ministerio Público informó también que el abogado Ángel Espinoza Quispe, participó como abogado dentro del proceso “Aeródromo Wanka” seguido contra Cerrón Rojas y otros, y en ese proceso dicho abogado, también recibió “un llamado de atención, justamente por este tipo de maniobras de dilatar, no asistir o llegar tarde a las audiencias”.

Angélica Caycho Guevara, procuradora adjunta especializada en Extinción de Dominio, se unió a la posición fiscal, requiriendo que se rechace el pedido de reprogramación de la audiencia.

Remarcó que “la conducta que vienen teniendo los representantes, en este caso el segundo abogado en este proceso del requerido (Vladimir Cerrón), es la misma”.

Señaló que el prófugo debía haber acreditado al nuevo abogado con tiempo, sobre todo cuando anteriormente se designó a dos abogados, y pese a que solo uno aparecía, este tuvo la misma conducta que el recientemente acreditado.

“Este proceso tiene varios meses de haberse iniciado; y la falta de su continuidad justamente ha sido a consecuencia de las conductas que vienen teniendo las defensas del requerido. El conceder lo solicitado por el doctor Espinoza, lo único que acarrea es afectar la continuidad y debido desarrollo de este proceso, sin perjuicio de que ya estamos advirtiendo una conducta dilatante por parte del requerido (Vladimir Cerrón) que todos sabemos que no se ajusta a derecho pues no se ha apersonado a los diversos procesos que él tiene.” Angéica Caycho, procuradora adjunta de extinción de dominio.





La procuradora consideró, en la línea de la conducta presentada por los abogados de Cerrón, un futuro escenario donde el abogado Ángel Espinoza renuncie al caso. Ello, dijo, generaría una continua dilación del proceso.

“No es posible que nosotros podamos conciliar esas conductas. Por el contrario, solicito a su despacho que se deniegue y se hagan los apercibimientos de ley correspondientes al requerido a efectos de que desista de su conducta perturbadora a este proceso”, solicitó.





Juez aceptó reprogramación para la próxima semana

Ante los alegatos de la fiscalía y la procuraduría, el juez Juan Rosas Castañeda rechazó inicialmente el pedido de reprogramación por diez días solicitado por el abogado Ángel Espinoza.

“No se trata de un apersonamiento primigenio, sino de un reemplazo del abogado defensor. Y, como ha señalado la fiscalía, al abogado defensor se le subrogó el 26 de diciembre del 2024, toda vez que no justificó sus reiteradas inasistencias (…) atendiendo que la actuación de medios probatorios es improrrogable, lo que debe suceder es que esta audiencia debe continuar con el abogado designado por el proceso o abogado público”, indicó el magistrado.

Espinoza Quispe presentó un recurso de reposición argumentando que al no tener conocimiento del proceso, no podría hacer uso al “derecho a la defensa eficaz” al haberse dispuesto la continuación de la audiencia. Agregó que solo sería un “acto de presencia”, pese a que la Constitución y los tratados no estipulan que la sola presencia de una abogado en la audiencia sea garantía de una defensa eficaz.

Juan Rosas Castañeda, juez de Extinción de Dominio.

La fiscalía y la procuraduría insistieron en que los decisión del juzgado -de continuar con la diligencia- no vulneraba el derecho de Cerrón Rojas.

La fiscal López recordó que en la audiencia del 26 de diciembre del 2024, cuando se expulsó al anterior abogado, asumió la defensa un abogado de la defensa pública; por lo que éste último podría continuar participando en la sesión.

La procuradora Caycho señaló que el acto de indefensión es consecuencia de la conducta del propio Cerrón Rojas y de sus abogados. Recordó que ya se sabía con antelación que la audiencia se daría este miércoles, por lo que la “inoperancia y falta de diligencia es del mismo requerido”.

El juez Rosas Castañeda consideró que si bien se advierte una “conducta negligente” por parte de Cerrón Rojas; sin embargo, debido a que el nuevo abogado debe tomar conocimiento de los actuados se procedía a reprogramar la audiencia.

Por ello, dispuso suspender la audiencia hasta el próximo martes 14 de enero a las 10 de la mañana. Además, advirtió que de no acudir Espinoza, a las próximas tres fechas de la audiencia, se desarrollará con el abogado de oficio.