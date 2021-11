El secretario general del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, pidió al presidente Pedro Castillo que forme un nuevo Gabinete ministerial consensuado entre el Ejecutivo y su agrupación política, luego de asegurar que los deseos del presidente tienen “un grado de obligatoriedad”.

“Los comandantes generales cesados y la premier (Mirtha Vásquez) no entienden que en política los deseos del Presidente tienen un grado de obligatoriedad, aún así no esté refrendado en sus facultades. Si no aprenden política no entenderán nada”, escribió la noche del viernes 12 de noviembre en sus redes sociales.

Vladimir Cerrón se dirigió a los comandantes generales pasados al retiro del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea del Perú, Jorge Chaparro, quienes indicaron que a través del ministro de Defensa, Walter Ayala, y el secretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco, el Ejecutivo trató de promover el ascenso irregular de varios oficiales.

En su presentación ante el Congreso, Ayala ha rechazado haber pedido a los extitulares del Ejército y la FAP estos ascensos y ha calificado sus versiones como “pataletas”, mientras que Vizcarra y Chaparro reiteraron sus acusaciones.

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de la Nación, ha abierto una investigación preliminar contra el ministro de Defensa y todos los que resulten responsables ante las versiones que dieron los generales en retiro.

Critica Gabinete “caviar”

Vladimir Cerrón siguió con sus críticas contra la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, la mañana del sábado, cuando aseguró que Pedro Castillo “aún está a tiempo” de convocar a un nuevo Gabinete.

“Ahora comprenderá el presidente Pedro Castillo por qué quisimos salvarlo del Gabinete caviar, porque son una plaga si le das chance. Apunte sin temor a un tercer Gabinete consensuado entre el Ejecutivo, el Partido y la Bancada, no hay elementos más legítimos, aún está a tiempo”, manifestó.

