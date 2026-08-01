El Poder Judicial (PJ) anuló la orden de prisión preventiva que pesaba sobre Vladimir Cerrón, en el caso de presuntos “Aportes ilícitos a Perú Libre”, y le impuso comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por 1 año, 11 meses y 7 días.

Ello, en atención a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró fundado el recurso de habeas corpus que presentó el exgobernador regional de Junín, solicitando se anule la prisión preventiva en su contra.

Sin embargo, el fundador de Perú Libre (PL) mantiene otra orden de captura en el marco del juicio oral que se le sigue en Junín por el Caso del proyecto “Mejoramiento de la carretera Chupuro – Vista Alegre – Chicche – Chongos Alto – Huasicancha”.

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Cerrón Rojas es procesado en diversos casos como “Antalsis”, “Dinámicos del Centro”, “Aportes ilícitos a Perú Libre”, “Resguardo ilegal policial”, “Circuito Chupuro-Huasicancha”, “Circuito Vial Chupaca -Mito/reparación civil”, entre otros por presuntos delitos de corrupción, organización criminal y lavado de activos.

Fue precisamente en el caso “Aportes ilícitos a Perú Libre” donde, a fines del 2023, se varió su comparecencia restringida con reglas de conducta por la de prisión preventiva, lo que lo mantuvo prófugo de la justicia cerca de dos años y nueve meses.

Pese a que el exgobernador regional de Junín se mantenía activo en redes sociales, publicando videos desde la clandestinidad y haciendo publicaciones críticas contra los operadores de justicia y sobre temas políticos, nunca pudo ser ubicado y capturado en todo ese tiempo.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló la prisión preventiva dictada en su contra y ordenó al PJ imponer las medidas respectivas para asegurarlo al proceso.

VLADIMIR CERRÓN

Ahora, beneficiado con el fallo del TC, Cerrón Rojas volverá a enfrentar el proceso por “Aportes ilícitos a Perú Libre” bajo reglas de conducta.

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a través de una resolución emitida el viernes, varió su prisión preventiva y dispuso que el no se ausente de su domicilio sin orden judicial.

También le prohibió viajar fuera del país y le ordenó pagar una caución económica de S/30 mil, así como comparecer cada 30 días al despacho fiscal para firmar un cuaderno de control de sujeción al proceso, dar cuenta de sus actividades cada 30 días y de manera presencial ante el juzgado, y acudir ante la autoridad judicial y fiscal cada vez que sea citado .

Orden de captura en Junín

No obstante, Vladimir Cerrón registra una segunda orden de captura en el juicio oral que se le sigue por el caso “Circuito Chupuro-Huasicancha”, donde es acusado de presunta colusión agravada junto a otras 21 personas.

De acuerdo a una resolución a la que accedió El Comercio, la orden de captura fue emitida por el Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, y renovada el pasado 12 de mayo del 2026.

La medida dictada en contra de Cerrón Rojas sigue vigente, confirmaron fuentes vinculadas al caso consultadas por este Diario.

Según indicaron las fuentes, la orden de detención se emitió al ser declarado reo contumaz por no presentarse al juicio oral que se inició en el 2024.

VLADIMIR CERRÓN

VLADIMIR CERRÓN

El Ministerio Público solicitó 9 años de cárcel para Cerrón Rojas y que se le aplique la inhabilitación para ejercer cargo público por el mismo plazo.

Mientras tanto, la Procuraduría Anticorrupción requirió el pago de S/3 millones 680 mil 241 como reparación civil solidaria, por daño patrimonial y extrapatrimonial generado al Estado Peruano.

El exgobernador regional de Junín es acusado por presunta corrupción en la licitación de la referida obra que, pese a no contar con la opinión favorable del Ministerio de Economía (MEF), se facilitó un desembolso de S/11 millones 281 mil a favor de la empresa beneficiada con el contrato.

VLADIMIR CERRÓN

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Para ello, según la acusación fiscal se habría modificado el contrato de concesión en contravención con la normatividad de la materia con la finalidad de habilitar la continuación de la ejecución del referido contrato, razón por la cual habría sido aprobado casi al término de la gestión de Cerrón Rojas en su condición de exgobernador regional de Junín.

Luis Mayhua, abogado de Cerrón en este caso, confirmó que existe una orden de captura en contra de su patrocinado por el caso “Circuito Chupuro-Huasicancha”.

Sin embargo, aseguró que una vez que su patrocinado se presente al juicio oral, se debería levantar la orden de captura.

“Lo que sucede es que es una orden de captura por contumacia. Como no se presenta al juicio le dictan una contumacia (…) Ahí solamente la orden es para que pueda estar presente en las audiencias. Entonces, con su sola presencia se anula todo, la orden de captura." Luis Mayhua, abogado de Vladimir Cerrón

El abogado precisó que, debido a que el Tribunal Constitucional anuló la orden de prisión preventiva por el caso de presunto lavado de activos y crimen organizado (en el caso de presuntos aportes ilícitos a PL), su patrocinado se podrá presentar al juicio oral por el “Circuito Chupuro-Huasicancha”.

La próxima sesión del juicio oral será el miércoles 5 de agosto a las 3:00 de la tarde y será de manera virtual.