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Resumen

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El Poder Judicial (PJ) anuló la orden de prisión preventiva que pesaba sobre Vladimir Cerrón, en el caso de presuntos “Aportes ilícitos a Perú Libre”, y le impuso comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por 1 año, 11 meses y 7 días.

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