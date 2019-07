“Para mí, Venezuela es una democracia, Maduro viene del voto popular”

El gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, afirma que a fines de este año se definirá si su partido Perú Libre (antes Perú Libertario) establece una alianza con la lideresa del movimiento Nuevo Perú, Verónika Mendoza, y con el ex presidente regional de Cajamarca Gregorio Santos con miras a las elecciones de 2021.

— A inicios de este año, usted fue anfitrión de una reunión de partidos y movimientos de izquierda. ¿Existe la posibilidad de que Verónika Mendoza y Gregorio Santos integren la fórmula de su partido Perú Libre (antes Perú Libertario) a la Presidencia?

Hemos tenido una reunión en Huancayo a fines de enero buscando opiniones para generar una confluencia, para hacer realidad un reclamo del pueblo, que es la unidad de la izquierda. No hemos hablado todavía de establecer un frente como tal, pero estamos en trabajo para ello y, posiblemente, si existe un buen entendimiento se pueda lograr esta unidad.

— ¿No descarta que Mendoza y Santos integren la fórmula de su agrupación?

No queda descartado todavía, quedan dos reuniones pendientes, una que se dará en el norte del país, posiblemente en Chiclayo en agosto o setiembre y la última será en Lima en diciembre. Posiblemente, ahí se tenga que definir si se forma un frente político electoral o no.

— ¿Cuáles son los puntos de coincidencia que tienen los tres?

Por ejemplo, uno que nos une totalmente es bregar por una nueva Constitución política para el país mediante una asamblea constitución, ese es un punto irrenunciable de los tres partidos y de las otras organizaciones que integran Voces por el Cambio.

Vladimir Cerrón aseveró que existen procesos electorales democráticos y "prensa alternativa comunal" en el país llanero. (Foto: Twitter)

— Verónika Mendoza, lideresa del movimiento Nuevo Perú, ha calificado de “dictadura” al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Usted comparte esa posición?

Cada partido todavía tiene una postura que puede diferir de algunos de los miembros [de Voces por el Cambio]. Sin embargo, cuando ya tengamos la confluencia del frente tomaremos una posición unitaria al respecto. Nosotros consideramos que aquellos que han sido elegidos por el voto popular están enmarcados dentro de un proceso democrático. Para mí, [Venezuela] es una democracia porque [el régimen de Maduro] viene de un voto popular. De 25 procesos electorales, en 24 ellos han podido ganar, no es aislado, es una situación repetitiva de reafirmación popular.

— La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, acusó al gobierno de Maduro a través de un informe de “graves vulneraciones a los derechos” y documentó más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad de Venezuela entre enero de 2018 y mayo de 2019…

Tendría que documentarme más en el lugar de los hechos, nunca hay que perder la perspectiva de que todo testigo cumple una misión y la política lógicamente no está ajena a cualquier actividad humana, sobre todo en estos campos. Si se ha dado [estas ejecuciones] se tiene que investigar y juzgarse.

— Bachelet estuvo en Venezuela, evalúo la condición del país “in situ”. ¿Cómo valora ese informe?

No tengo una mayor precisión sobre el informe, solo las informaciones generales que nos dan determinados medios de comunicación. Y obviamente, Bachelet responde a una izquierda liberal, que debe tener su propia opinión.

— Usted ha dicho que la pobreza en Venezuela “es envidiable”. A qué se refiere, porque el 87% de venezolanos vive por debajo de la línea de pobreza, según la Encuesta Sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi). No es una condición que ningún país quiera.

Lógicamente, lo que yo manifestaba es lo que he podido percibir en Venezuela. Por ejemplo, es un país sin analfabetos frente a los 2’700.000 que hay en el Perú; es un país donde todos tienen acceso a la salud de manera gratuita y aquí todavía mantenemos escalones de preferencia, entre asegurados y los que no lo son, y entre quienes pueden pagar una clínica y los que no…

— ¿Recorrió todo Venezuela para hacer este diagnóstico?

He recorrido una parte, Caracas.

— Los servicios que usted menciona también se brindan en Lima…

Bueno, pero lo estoy poniendo bajo los parámetros internacionales. En Venezuela no se paga la electricidad, Venezuela ha hecho 3’000.000 de viviendas y las ha entregado de manera gratuita y nosotros con el tema de la reconstrucción del norte no hemos podido entregar ni siquiera 1.000 casas. ¿Con qué moral el Perú puede comparar?

— ¿Cree que Venezuela está en una mejor situación que el Perú?

En algunos puntos, en los indicadores que te he mencionado.

— ¿Y por qué entonces en el Perú hay casi 800.000 venezolanos?

Porque Venezuela atraviesa su crisis debido a tres puntos: tiene un cerco norteamericano, Estados Unidos impide el desembarco de su petróleo en El Caribe y en América bajo sanción a los países que lo reciban; también por la caída del campo socialista en América Latina, ya no están Cristina Fernández en Argentina, Lula o Dilma en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, estos países le hubieran permitido romper el bloqueo. Y el tercero se debe a que Venezuela es un país que se acostumbró a vivir de su renta petrolera y no desarrolló otros sectores, como la agricultura.

— ¿La migración venezolana no se da por la violencia e inseguridad en Caracas?

Es un país con algunos problemas propios, tienen mayores indicadores que otros países. Nosotros no estamos tan lejos de los niveles de inseguridad de Caracas, los tenemos en Lima y en el Callao.

— Los venezolanos que están en el Perú huyen de persecución y del hambre. ¿El régimen de Maduro no tiene ninguna responsabilidad?

Desde el primer momento en que [Hugo] Chávez asume el poder, Venezuela ha sido un país conspirado por Estados Unidos, lo sigue siendo, le queda muchos años para batallar, como ha pasado históricamente con Cuba, que tiene 60 años resistiendo el asedio norteamericano.

— Perú Libre postuló a la alcaldía de Lima a Ricardo Belmont, quien tuvo polémicas declaraciones sobre los migrantes venezolanos; y luego usted afirmó que la izquierda debe luchar contra los poderes “judío-peruanos”. ¿Su partido es xenófobo?

En absoluto, quien le hable ha estudiado en el extranjero por más de una década, he podido convivir con asiático, africanos, árabes y latinos y, además, estoy casada con una extranjera. Por lo tanto, lo mío no puede ser xenofobia. Si nosotros hicimos alguna mención en algún momento lo hicimos desde el punto de vista económico y no étnico ni racial y si fue un mal entendido, se extendió las disculpas del caso.

— ¿Cometió un error tener a Belmont como candidato?

No, porque de todas maneras la participación de Belmont nos ha permitido explorar el mundo limeño, de cómo se desenvuelve la política. Posiblemente, tenga posiciones particulares, pero el partido no es una organización religiosa donde se pontifica y todo el mundo hace caso, todos pueden tener puntos de vista distintos, eso da lugar a la discusión y polémica de la cual el partido define una postura oficial. En este caso no se llegó a ese punto, porque se trató de una elección local y no nacional, donde se tiene que tener puntos definidos.

— El Ministerio Público ha solicitado 24 años de prisión para el ex gobernador regional de Cajamarca Gregorio Santos por presuntamente haber obtenido beneficios ilegales en 13 licitaciones. ¿Su partido no debió esperar que se resuelva su situación judicial antes de aceptar su militancia?

Gregorio Santos está como invitado en Perú Libre y solamente su militancia será real una vez que el partido se fusione con el movimiento de Junín. Las bases le han dado la bienvenida y nosotros también, no tenemos ninguna discrepancia en el plano ideológico, político o programático. Si tiene un problema de carácter judicial eso escapa a nuestros deseos, el Poder Judicial, dentro de su autonomía, debe determinar si es culpable o no. Y si es culpable, sabe perfectamente que no podría postular. Y si es absuelto, nos darán la razón en la confianza que le hemos dado.

— ¿Si Santos es hallado culpable se le retirará la militancia?

Si es hallado culpable habría una sentencia y esta, con las reformas, lo inhabilita políticamente.

— Pero no le impide ser parte de un partido político…

Tendría que evaluarse en su momento.



La política rusa sobre la homosexualidad

— ¿Cree que existe la llamada “ideología de género”?

Desde el punto de vista médico, los temas de orientación sexual no están debidamente fundamentados en lo científico. Si antiguamente se creía que muchos de estos casos [de homosexualidad] se podrían dar de manera hereditaria, hoy en día es bastante cuestionado ese tema. Pero, independientemente, nosotros estamos en la obligación de respetar a todos los componentes de la sociedad.

— Sr. Cerrón no está respondiendo a la pregunta…

Toda actividad humana responde a una ideología, obviamente.

— ¿Cuál es su opinión sobre el colectivo “Con mis hijos no te metas”? ¿Respalda a este movimiento?

Lo que he podido percibir es que ellos salvaguardan que a los niños no se les exponga ni se les imponga un tipo de pensamiento en la orientación sexual. Cualquier cambio en una sociedad tradicional, como la del Perú, lleva a un proceso y en un proceso la idea sucumbe o se reafirma. Todavía es bastante temprano para decir si va a tener éxito o fracaso.

— Al igual que el congresista fujimorista Héctor Becerril, usted ha dicho que los homosexuales no deben expresar su amor en público…

Yo no he dicho eso, eso es un invento de algunos sectores, nosotros lo que hemos dicho es que algunas exposiciones que puedan tener los homosexuales no deben hacerlo frente a los niños. ¿Por qué? Porque los niños de 5 a 11 años son una maquinaria de imitación. Por lo tanto, imitar algo que no es un patrón frecuente en la sociedad podría lógicamente dar otra perspectiva de vida a los que recién están en una etapa de maduración.

— ¿A una pareja heterosexual también le pediría que no hagan demostraciones de afecto en la calle?

Es una manera de proteger los derechos del niño, yo estoy de acuerdo con la política [sobre los homosexuales] que implementa Vladimir Putin en Rusia, hay que salvaguardar los derechos del niño.

— Rusia es un país represor respecto a los homosexuales…

Eso es totalmente falso, en Rusia no se persigue ni se encarcela a los homosexuales, lo ha dicho su presidente y parlamentarios, ahí lo que se hace es proteger los derechos del niño.

— Misha Tumasov, presidente de la asociación LGTBI más grande de Rusia, ha dicho en “El País” de España que en su país “ahora está de moda ser homófobo”…

Es una persona que no es imparcial, porque representa a determina flanco, no es imparcial…

— ¿Tiene algún estudio que confirme que en Rusia se respetan los derechos de la comunidad LGTBI?

En este momento no los traigo, pero sí me he podido documentar sobre este tema en Rusia, es lo que pasa en Cuba, no se discrimina a los homosexuales ni a las otras variantes, hay miembros de ellos que integran su Parlamento. Nosotros vamos por la misma política.



El nexo con Belaunde Lossio

(Foto: GEC) GEC

— El Ministerio Público le imputa ser parte de una presunta organización criminal formada por Martín Belaunde Lossio. ¿Qué tipo de vínculos tuvo usted con el encarcelado empresario?

Nos imputan por un tema subjetivo, en el cual dicen que podríamos habernos coludido para otorgarle algunas obras sobre todo en el puente Comuneros. Sin embargo, quiero aclarar lo siguiente: nosotros no hemos contratado con empresas de Belaunde Lossio, nosotros hicimos un acuerdo con el SIMA de la Marina y este llevó sus propios procesos de licitación. Ganaron cerca de 10 empresas, una de ellas fue Antalsis. El gobierno regional directamente no tiene ningún contrato de ese tipo.

— ¿Recibió apoyo de Belaunde Lossio para su campaña al gobierno regional de Junín en 2011?

Nosotros no recibimos apoyo, siempre hemos trabajado con recursos propios.

— ¿Belaunde Lossio no le dio camionetas para su campaña?

No, no nos dio ninguna camioneta. Esa es la hipótesis que hace la fiscalía, inclusive dicen que esas camionetas las usamos en el gobierno regional. ¿Para qué? Si el gobierno regional lo que más tiene son esos vehículos, no tienen ningún sentido.



Cuestiona la reforma política del Ejecutivo

— ¿Está de acuerdo con la reforma política planteada por el Poder Ejecutivo?

En algunos puntos. Por ejemplo, he cuestionado que a los movimientos regionales se les pida una mayor valla para persistir como organización política y a los partidos nacionales menos porcentaje. Y he cuestionado que se pretenda realizar las elecciones regionales y municipales en paralelo a las generales. Eso va a conllevar a la extinción de los movimientos regionales.

— Las elecciones regionales y municipales no coinciden con las generales…

Están apuntando a eso, están apuntando a la desaparición de los movimientos regionales como ya se desapareció a los movimientos locales.

— Si usted no estaba de acuerdo con esa parte de la reforma política, ¿por qué estuvo al lado del presidente Vizcarra cuando su mensaje a la Nación?

Porque nos citaron a una reunión sin agenda, yo le dije al primer ministro [Salvador del Solar] que hubiera sido mejor que nos citen antes para participar de la propuesta del Ejecutivo al Parlamento y no que se nos llame en ese momento para poner un parche. Cuestioné, en ese momento, que estas reformas no incluyan nada sobre la descentralización.

— ¿Por qué no se fue de Palacio de Gobierno?

Porque fue un acuerdo colegiado de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y todos tenemos que acatar disciplinariamente un acuerdo mayoritario, puedo tener mis cuestionamientos, pero no me salgo del acuerdo de una asamblea.

El presidente Vizcarra ofreció el 29 de mayo un mensaje a la Nación en respaldo a la reforma política. En aquella oportunidad estuvo acompañado de los gobernadores regionales. (Foto: Presidencia) GEC

— ¿Siente que fueron sorprendidos por el Ejecutivo?

Personalmente, creo que sí porque se nos convocó sin decirnos la agenda, nos enteramos en la puerta de Palacio de Gobierno antes de ingresar. Tampoco estoy de acuerdo con la propuesta de que el Congreso se elija en una segunda vuelta, porque en ese escenario dos partidos se van a dividir el Parlamento, se va a llevar a un bipartidismo, a una suerte de demócratas y republicanos como en los Estados Unidos y no todos estarán representados.

— ¿Y cuál es su posición respecto a las elecciones internas abiertas y obligatorias?

No la respaldo, estoy en contra de que personas ajenas a un partido puedan determinar quién es el candidato de esa agrupación, los votos deben ser de los militantes, quienes legítimamente tienen el derecho por haber constituido el partido, por haber luchado para su inscripción.