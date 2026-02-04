Desde la clandestinidad, el prófugo candidato presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerrón, participó este miércoles 4 de febrero de manera virtual en una actividad partidaria realizada en Iquitos, donde se presentaron los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados por la región Loreto, con miras a las elecciones generales de 2026.

Durante su intervención, transmitida por Zoom, Cerrón reiteró que mantiene su postulación a la Presidencia al sostener que no cuenta con una sentencia firme en su contra.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Asimismo, señaló que permanece en la clandestinidad debido a lo que calificó como una persecución política y afirmó que continuará participando en actividades proselitistas bajo esta modalidad.

No es la primera vez que el exgobernador regional de Junín se conecta de forma virtual a un evento de su agrupación mientras permanece prófugo. El 21 de enero, también intervino por Zoom en una actividad de Perú Libre para presentar a sus candidatos a las elecciones generales de 2026.

“Por ahora me encuentro en la clandestinidad”, afirmó Cerrón durante aquella intervención, en la que también expresó su expectativa de que Perú Libre logre un resultado favorable en los comicios del 12 de abril, el cual, sostuvo, debería darse por la organización del partido frente a otras agrupaciones políticas.

Vladimir Cerrón se encuentra actualmente prófugo de la justicia y pesa sobre él una prisión preventiva de 24 meses, dictada en el marco de una investigación fiscal en curso. Esta medida fue impuesta luego de que fuera sentenciado a prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka, condena que posteriormente fue revocada.

En el proceso por el que se mantiene la prisión preventiva, el Ministerio Público atribuye a Cerrón el presunto rol de cabecilla de una organización criminal enquistada en Perú Libre, que habría tenido como objetivo captar fondos de manera ilícita para financiar campañas electorales.