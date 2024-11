Artículo 57.- Requisitos

El juez puede suspender la ejecución de la pena siempre que se reúnan los requisitos siguientes:

[...]

2. Que la naturaleza, modalidad del hecho punible, comportamiento procesal y la personalidad del agente, permitan inferir al juez que aquel no volverá a cometer un nuevo delito. El pronóstico favorable sobre la conducta futura del condenado que formule la autoridad judicial requiere de debida motivación.

[...]

La suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable a los funcionarios o servidores públicos condenados por cualquiera de los delitos dolosos previstos en los artículos 384, 387, segundo párrafo del artículo 389, 395, 396, 399, y 401 del Código, así como para las personas condenadas por el delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar del artículo 122-B, y por el delito de lesiones leves previsto en los literales c), d) y e) del numeral 3) del artículo 122.

Según el proyecto perulibrista, la norma propuesta fortalecerá al Estado y no significará ningún tipo de egreso adicional al país. “Se fija una política criminal con reglas claras donde se limite excesos en la aplicación de la resocialización e inhabilitación del condenado”, dice.

Artículo 57. Requisitos

El juez debe suspender la ejecución de la pena siempre que se reúnan los requisitos siguientes:

[...]

2. Que sus actividades del condenado permitan inferir que serán licitas, para lo cual deberán acreditar las labores que realizara, durante el tiempo de rehabilitación.

[...]

La suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable a personas condenadas por el delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar del artículo 122-B, 296, 296-A, 297, los capítulos IX, X y XI del título IV del libro segundo del Código Penal, los condenados conforme a los alcances de la ley 30077; los delitos tipificados en el Decreto Ley 25475 y sus modificatorias”.