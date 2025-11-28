El Poder Judicial (PJ) rechazó un nuevo recurso del prófugo Vladimir Cerrón, en contra de la sentencia que declaró la extinción de dominio de más de S/1.6 millones que estaban en sus cuentas bancarias, por ser patrimonio sin justificación legal.

A través de una reciente resolución, la Sala de Apelaciones Permanente Nacional Especializado en Extinción de Dominio, desestimó el recurso de queja presentado por el fundador del partido Perú Libre para que la sentencia de extinción contra sus cuentas sea elevado a la Corte Suprema para su revisión.

El pasado 13 de noviembre, el mismo colegiado, ya había rechazado su recurso de casación buscando la nulidad de la sentencia, que quedó firme.

La sala, como se recuerda, confirmó la sentencia de extinción de S/376,969.13 y S/1’236,543.20, tras concluir que formaban parte del monto de más de S/6 millones de desbalance patrimonial, cuya fuente se desconoce.

Vladimir Cerrón lleva dos años prófugo de la justicia.

De acuerdo a la decisión judicial, Cerrón Rojas no logró acreditar que el dinero incautado provenía de actividades lícitas. Por el contrario, se estableció que, de acuerdo a las sentencias y procesos en curso, tenían como origen actividades vinculadas con el crimen organizado.

“(Se) encuentran vinculadas a actividades ilícitas contra la administración pública, lavado de activos y criminalidad organizada, que habrían sido perpetradas por el requerido en su condición de Gobernador Regional de Junín”, se estableció.

CASO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO VINCULADO A VLADIMIR CERRON

El 25 de noviembre, Cerrón Rojas, a través de su abogado, presentó un “recurso de queja” contra la resolución del 13 de noviembre de 2025, que declaró improcedente el recurso de casación contra la sentencia de extinción de dominio.

Sin embargo, el tribunal señaló que Cerrón presentó su recurso ante su Sala Superior, que denegó el recurso de casación.

De acuerdo al Código Procesal Civil, lo que corresponde es interponerlo ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Agregó que tampoco se aplica la norma respecto a la jurisdicción, ya que la causa viene tramitándose en el distrito judicial de Lima y no en uno fuera de él.