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El pleno del Tribunal Constitucional (TC) sesiona este martes con un tema en agenda: analizar la presunta irregularidad en la tramitación de la demanda de habeas corpus a favor de Vladimir Cerrón, al interior de la institución.

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