Víctor Reyes Parra
Víctor Reyes Parra

Escucha la noticia

00:0000:00
Vladimir Cerrón: ¿Qué acciones puede o debe tomar la PNP frente a un prófugo que da una larga entrevista desde la clandestinidad?
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En los últimos dos años, el sector Interior ha visto pasar a siete ministros, tres comandantes generales de la PNP y dos presidentes de la república. La constante en medio de esa inestabilidad institucional parece ser una sola: el prófugo Vladimir Cerrón sigue evadiendo a la justicia, participando en política y, ahora, dando entrevistas en vivo desde la clandestinidad.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC