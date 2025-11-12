Vladimir Cerrón: ¿Qué acciones puede o debe tomar la PNP frente a un prófugo que da una larga entrevista desde la clandestinidad?

Por primera vez desde en más de dos años como prófugo de la justicia, y mientras tiene una recompensa de S/ 500 mil por información para dar con su paradero, Vladimir Cerrón dio este martes una entrevista en vivo a un medio de alcance nacional. Por unos 40 minutos y por vía telefónica, el precandidato presidencial de Perú Libre respondió para Ampliación de Noticias de RPP, el programa político más importante de la radio peruana.

Durante su entrevista, Vladimir Cerrón admitió que la fórmula presidencial de Perú Libre en el 2021, con los hoy exmandatarios Pedro Castillo y Dina Boluarte, fue “improvisada”. Además, responsabilizó a los exministros Aníbal Torres y Betssy Chávez (esta última llevada como candidata al Congreso por su propio partido) del fallido golpe de Estado castillista de diciembre del 2022.

En otro momento, mintió al asegurar que Perú Libre no tuvo ningún ministro luego de los primeros dos meses y medio del gobierno castillista, ya que los exministros Hernán Condori (Salud), Wilber Supo (Ambiente), Kelly Portalatino (Salud), Carlos Palacios y Eduardo González (Energía y Minas) eran de su partido e integraron el gabinete luego de ese plazo. También sostuvo que Pedro Castillo fue víctima de un golpe sin mencionar que la propia bancada de Perú Libre votó a favor de su vacancia luego de mensaje golpista.

Consultado por cómo se ha mantenido prófugo todo este tiempo, sostuvo que nunca recibió protección de la expresidenta Dina Boluarte y aseguró que la Policía solo hace operativos para capturarlo con el objetivo de cobrar viáticos. “Si siguen con esa filosofía, lógicamente van a seguir fracasando”, anticipó.

Desde que está prófugo, Vladimir Cerrón ha hecho uso frecuente de sus cuentas en X y TikTok. También ha dado entrevistas en vivo mediante esta última red social, ha brindado conferencias mediante videollamadas ante sus militantes y ha respondido a entrevistas de medios escritos. Hasta ahora, sin embargo, no había dado una entrevista en vivo a un medio de alcance nacional, como RPP.

La conversación duró unos 40 minutos. Naturalmente, el medio de comunicación buscó recoger información y respuestas de una figura clave para el último lustro de la política peruana, que además aspira a llegar a Palacio de Gobierno en el 2026. Lo llamativo fue la repetida inacción de la PNP de acerca a aprovechar la ocasión para ubicar al prófugo.

De acuerdo con fuentes de El Comercio, no hubo ninguna acción inmediata de las autoridades para requerir información al medio que pudiera servir para la ubicación de Vladimir Cerrón. Este Diario, además, consultó al Ministerio del Interior (Mininter) si se adoptó alguna medida con ese objetivo durante o después de la entrevista.

Vicente Tiburcio es el séptimo ministro del Interior desde que Vladimir Cerrón está prófugo. Foto: Mininter

La respuesta, brindada por la Oficina de Imagen del Mininter fue solo que la PNP “mantiene activas todas las acciones orientadas a la ubicación y captura de Vladimir Cerrón”. “En el marco de la reserva operativa, no se pueden ofrecer detalles sobre las diligencias en curso; sin embargo, la Policía reafirma que se viene desplegando todo el potencial tecnológico, logístico y de cooperación interinstitucional para lograr resultados concretos”, aseguraron.

El propio presidente José Jerí fue consultado horas después, durante su visita a Huánuco, por las acciones de su gobierno para dar con prófugos, como Vladimir Cerrón. El hermano del líder de Perú Libre, el legislador Waldemar Cerrón, integra la misma Mesa Directiva del Congreso gracias a la que él es gobernante. En otras palabras, sus bancadas forman parte de una misma alianza parlamentaria.

“Yo no voy a intervenir ni a favor ni en contra, esa es una decisión propia de la PNP, que esperamos que dé los resultados esperados", respondió José Jerí. “Los prófugos han estado prófugos no desde el 10 de octubre (día del inicio de su gobierno), han estado prófugos por más tiempo y las autoridades que han tenido la responsabilidad no han decidido hacerlo, o no ha habido la estrategia adecuada. Yo confío en las instituciones (...) La Policía sabe lo que constitucional y legalmente tiene que hacer”.

José Jerí y Waldemar Cerrón, hermano del prófugo Vladimir Cerrón, integran la Mesa Directiva del Congreso. Sus partidos, Perú Libre y Somos Perú, son aliados parlamentarios. Foto: Presidencia

Lo que pudo hacer la PNP: entre la inacción y las limitaciones

El general PNP (r) Danilo Guevera, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia y exviceministro del sector Interior, dijo a El Comercio que la PNP debía actuar tanto pronto como se comenzó a desarrollar la entrevista “para tratar de localizar el lugar desde la cual se comunicaba el prófugo Cerrón para proceder a su captura”.

“Si no han hecho nada, han cometido una seria omisión. Y si lo hicieron sin obtener resultados, deben explicarnos qué obstáculos o dificultades tuvieron”, opinó. “En este escenario es probable que Cerrón se haya dado mañas para evitar ser rastreado utilizando sus contactos partidarios y las prácticas que aprendió en su estadía en Cuba”.

Eduardo Pérez Rocha, excomandante general de la PNP, consideró que la división de Requisitorias y la inteligencia policial, “deben tener ya todas las alarmas sobre comunicaciones que este señor haga a medios de comunicación”. Esto en el marco de su anunciada precandidatura presidencial para el 2026.

“Es fácil detectar el número de dónde se le ha ubicado. Acá lo que lo que ha fallado, sobre todo el tiempo que ha estado él en esa comunicación, es el aspecto de observación, vigilancia y seguimiento (Ovise). Esto está a cargo de la Dirección de Investigación Criminal. A mí me parece que está fallando ahí el seguimiento técnico, que le corresponde a la Dirincri", opinó.

Vladimir Cerrón en una de sus últimas apariciones públicas antes de pasar a la clandestinidad: un evento en el Congreso en septiembre del 2022. Foto: GEC / Jorge Cerdán / JORGE CERDAN

Pérez Rocha remarcó que la PNP tiene divisiones de alta tecnología y de ciberseguridad que deben operar para ubicar al prófugo a partir de esta comunicaciones, al margen de que sean mediante una llamada telefónica, llamadas por internet o videoconferencias. “Esto tienen que informarlo: qué pasó, por qué no se le ha podido ubicar, de dónde salió la llamada”.

“(Vladimir Cerrón) se burla de la policía. Se pensaba que había primero una relación con Pedro Castillo, luego con Dina Boluarte. Pero vemos que este señor tiene elementos que lo están protegiendo y están permitiendo eso. Lamentablemente, falta el aspecto de seguimiento técnico profesional de la Dirección de Alta Tecnología. Ellos son los responsables", afirmó.

El abogado Erick Iriarte, especialista en Derecho Digital, recordó que al ser un prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón está bajo “búsqueda permanente” de la Policía. En esa línea. remarcó que para los investigadores es clave determinar si lo hace por la vía telefónica, por llamadas por internet de aplicativos como WhatsApp o por videoconferencia. Además, recordó que si se indagan sus llamadas a medios de comunicación, esto debe ser respetando la libertad de prensa y de información.

Si fue una llamada telefónica, explicó que se puede pedir información a las compañías de teléfono para la geolocalización. Sin embargo, si la comunicación fue a través de un aplicativo como WhatsApp o Telegram, que no tienen oficinas en Perú, la ruta es más compleja: se tendría que apelar a la cooperación internacional.

“Asumamos que sea una compañía norteamericana. Existe, a través del convenio de Budapest, una serie de herramientas de cooperación, pero son bastante lentas, no son de activación inmediata (...) Lo otro es que (la herramienta) ni siquiera debe ser de Cerrón, con lo cual por último, aunque pudieron ubicar el número del WhatsApp o o el número IP, probablemente haya utilizado un VPN o algún otro instrumento de de protección".

El abogado señaló que en el Perú “hay una tarea pendiente en el tema de informática forense, de utilización de tecnología para la persecución de delitos”. “Son las limitaciones técnicas propias de que la tecnología no se produzca en el Perú y de que las empresas no tengan oficinas en Perú“. En tanto, en medio de su anunciada campaña electoral, todo apunta a que Vladimir Cerrón seguirá dando entrevistas, sin mayor sobresalto, desde su cómoda clandestinidad.