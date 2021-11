Conforme a los criterios de Saber más

“Voy a declarar, señor magistrado”. Vladimir Cerrón rompió así el silencio que había mantenido hasta el momento dentro del juicio al que se enfrenta por una acusación por malversación de fondos cuando era gobernador regional de Junín. La Fiscalía pide 2 años y 11 meses de prisión contra el líder de Perú Libre, además de su inhabilitación por el mismo plazo y el pago de S/100 mil de reparación civil entre los acusados.

Ante el juez Guido Arroyo Ames, el secretario general de Perú Libre dio su versión de los hechos frente a la imputación de la Fiscalía, que lo acusa por presuntamente haber participado en la ejecución irregular de S/ 2′880,088 del presupuesto asignado al proyecto “Reforestación de la Margen Derecha del Valle del Mantaro”, que acabaron siendo destinados para otros proyectos.

“Vladimir Cerrón emitió las resoluciones ejecutivas regionals 63, 213, 274 y 306 del 10 de febrero del 212 al 8 de agosto del 2012, con las que formalizó las modificaciones presupuestales por un total de 2 millones 280 mil 88 soles destinados a nueve obras, afectando de manera definitiva y diferente al presupuesto del proyecto materia de acusación”, dijo la fiscal Mary Huamán cuando sustentó la acusación.

En una audiencia anterior, al inicio el juicio, el juez le había dado la palabra a Vladimir Cerrón para una primera declaración. En aquella ocasión, el acusado había dicho que se iba a “reservar hasta el final del juicio”. Meses después, culminada la etapa de presentación de pruebas de parte del Ministerio Público y de las defensas, el juez volvió a darle la palabra al exgobernador como parte la etapa de ‘examen de acusados’.

Esta vez sí dio respuestas, en las que negó cualquier responsabilidad en la modificación del presupuesto y atribuyó su firma en documentos relacionados al “principio de confianza” en sus funcionarios.

Las respuestas de Cerrón

El principal argumento de Vladimir Cerrón fue que, como gobernador regional, él no tenía responsabilidad en la reasignación del presupuesto en cuestión y que se limitó a firmar resoluciones ejecutivas que formalizaban actos realizados por unidades especializadas del Gobierno Regional y por el Consejo Regional de Junín.

“Una resolución del titular (el presidente regional) no ordena, no aprueba, no autoriza una modificación. Si no, muchos gobernadores, alcaldes o presidentes de la República deberían tener mínimamente conocimientos de gestión pública para poder fiscalizar los actuados de las gerencias especializadas, aspecto que nunca se da porque el voto popular no exige requisitos de candidato en esa materia”, declaró Vladimir Cerrón.

El acusado añadió que al momento de firmar las resoluciones sí se toman en cuenta el informe legal y los informes técnicos de “áreas especializadas” como el Área de Planeamiento, Presupuesto y Tributación, la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente, la Oficina Regional de Administración Financiera y la Oficina de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información, además de “ocasionalmente, los acuerdos de Consejo Regional”.

Según Cerrón, el Consejo Regional de Junín fue el que “finalmente dispone hacia dónde van esos presupuestos que se van a modificar” y era además “su jefe inmediato”.

“El Consejo Regional está por encima del presidente regional. Si nosotros no tomamos en cuenta sus mandatos, estaríamos en una clara omisión de funciones. El presidente regional lo que hace es promulgar esos acuerdos (…) en los acuerdos regionales es donde se ha autorizado a qué obras se asigna el presupuesto del que estaban disponiendo las áreas especializadas, en este caso, de presupuesto”, aseguró.

Vladimir Cerrón enfrenta un juicio donde se le acusa de malversación de fondos. Foto: Archivo GEC

“Cada resolución ejecutiva que llega a mis manos llega con documentos que lo sustentan. Al tener yo a la vista documentos que sustentan y que todo ellos dicen ‘opinión favorable’, mal haría yo en cuestionar”, agregó el líder de Perú Libre. “Solo se daría en una condición: cuando soy consciente de que mis subordinados no tienen la preparación necesaria para ejecutar un acto donde yo sí estaría preparado, aspecto que no ocurre y menos en una institución completa como un gobierno regional”.

Otro argumento de Vladimir Cerrón fue que no recibió ni tuvo conocimiento de alguna denuncia que le hiciera sospechar de alguna irregularidad detrás de los vistos buenos de las áreas especializadas para firmar las resoluciones. “Mi persona no es especialista y, por tanto, haría mal en cuestionar a una gerencia especializada y podría instruir una buena gestión pública. Al yo carecer de conocimientos en la materia presupuestal específica, hago uso del principio de confianza”, afirmó.

En otro momento, Cerrón aseguró que “cuestiones climáticas” jugaban en contra del proyecto al que se había asignado este presupuesto, el de la Reforestación de la Margen Derecha del Valle del Mantaro, al que calificó de “inviable”. “El proyecto fue mal concebido. Al estar mal concebido, iba a tener resultados desastrosos”, aseguró.

También rechazó que haya existido un afán populista detrás de la decisión del Gobierno de Junín de reasignar el presupuesto de ese proyecto a otras obras.

Las preguntas de la Fiscalía

Sobre el final de su declaración inicial, Vladimir Cerrón comenzó a reportar problemas con su conexión de internet a la sala virtual de audiencias. Inicialmente, estos pudieron arreglarse y la fiscal María Huamán inició su interrogatorio al exgobernador.

La fiscal anticorrupción comenzó pidiéndole al acusado que detalle el cargo que desempeñó en el Gobierno Regional de Junín y qué aclare si tiene antecedentes penales. Cerrón respondió detallando las épocas en las que fue gobernador y mencionando su condena por negociación incompatible.

Luego le preguntó qué responsabilidad tenía como gobernador de acuerdo a la Ley General de Presupuesto, a lo que Cerrón respondió que “ninguna” porque esta era del área técnica especializada, de gerentes y subgerentes del área de presupuesto.

La fiscal preguntó después si tenía responsabilidad en la aprobación, evaluación y control de presupuesto, pregunta que fue objetada por su abogado, pero a la que finalmente Cerrón dio la misma respuesta.

La fiscal María Huamán no pudo concluir su interrogatorio a Vladimir Cerrón. Foto: Facebook/Justicia TV





La representante del Ministerio Público preguntó luego si conocía a los funcionarios del Gobierno Regional de Junín que son acusados junto a él en este caso y si confiaba en ellos. La pregunta provocó la objeción de más de un abogado, pero el juez las rechazó y Cerrón respondió que los conocía previamente al inicio de su gestión, en algunos casos a través del partido Perú Libre, y que, al ocupar cargos de confianza, evidentemente confiaba en ellos.

Otra pregunta que generó objeciones, pero que finalmente fue respondida, fue la de si conocía el fin del proyecto Reforestación de la Margen Derecha del Valle del Mantaro. “Quienes conocían era el área especializada, nosotros apenas los temas generales”, dijo Cerrón.

Problemas de conexión

La última pregunta del Ministerio Público quedó sin respuesta. Luego de que la fiscal María Huamán cuestionó a Vladimir Cerrón si sabía cuánto presupuesto de este proyecto se destinó a otras obras y qué destino tuvieron, esto no contesto por aparentes problemas de conexión que se habían manifestado previamente en el interrogatorio.

El juez dispuso que el juicio y el interrogatorio a Vladimir Cerrón continúen el próximo 24 de noviembre. Foto: Facebook / Justicia TV

“Al parecer el señor Cerrón tiene problemas de conexión. Parece que en esta circunstancia no vamos a poder continuar con su interrogatorio, está que se interrumpe a cada momento”, dijo el juez Guido Arroyo. La fiscal pidió que se le dé un tiempo para arreglar su conexión o que se conecte desde otro aparato para poder culminar el interrogatorio.

El abogado de Vladimir Cerrón, Luis Mayhua, dijo que el problema de conexión era de “fuerza mayor” y que se podría continuar si se arregla, pero que respetaría la decisión del juez. Las defensas de los otros acusados se manifestaron a favor de que se reprograme la audiencia para que la conexión pueda arreglarse.

Finalmente, el juez decidió suspender la audiencia hasta el próximo miércoles 24 de noviembre a las 09:00 a.m., tomando en cuenta los problemas de conexión de Vladimir Cerrón y una reunión institucional que iba a tener él al mediodía. Ese día debería culminar el interrogatorio de la Fiscalía al líder de Perú Libre y comenzar el de los otros acusados por este caso.

