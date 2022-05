El último 3 de mayo, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, inauguró una escuela de formación política de su partido en el distrito de La Victoria. Durante un extenso discurso, el sentenciado exgobernador regional de Junín amenazó con buscar el cambio de la Carta Magna de manera “no pacífica”.

“Nosotros reafirmamos desde que se fundó el partido que en el Perú no va a haber cambios si es que no se cambia la Constitución Política, ya sea por una vía pacífica o sea por una vía no pacífica, lamentablemente”, manifestó en la cita, donde también estaba presente el precandidato oficialista a la alcaldía de Lima, Yuri Castro.

Cerrón también afirmó que la Constitución de 1993 no nació del consenso, sino que fue impuesta “por un golpe de Estado” y con el objetivo de crear una nueva clase política empresarial.

“¿Qué es la Constitución en un Estado? La Constitución es el consenso de la clase dominante y la clase dominada para que no estén en una perpetua lucha. Entonces, en el Perú tendría que ser el consenso de la clase baja, la clase media y de la clase alta, que se sienten en una mesa y puedan consensuar en qué condiciones van a explotar a la clase pobre y en qué condiciones la clase pobre le va a dar la potestad de gobierno a la clase dominante”, subrayó.

El secretario general de Perú Libre, además, señaló que el gobierno de Pedro Castillo “es popular”, a pesar de no aplicar políticas de izquierda. Sin embargo, remarcó que el presidente de la República está “encorsetado” por múltiples leyes.

“Normas que han hecho para que alguien que llegue al poder, así, hasta por casualidad, como quieran decirlo, no pueda cambiar las cosas, para que el statu quo permanezca. Es decir, hoy el presidente de la República en el Perú no decide las cosas, es un administrador más, el presidente lógicamente será un trabajador más sin mayor toma de decisiones”, cuestionó.

Cerrón dirigió sus críticas al Congreso, al referir que han aprobado normas que deterioran las facultades del jefe de Estado, como la que sienta requisitos para la designación de ministros. “[Estos] son mecanismos de defensa, le han prohibido al presidente que haga cuestiones de confianza como se hacía antes”, complementó.

El último viernes, la Comisión de Constitución del Congreso envió al archivo el proyecto del Ejecutivo que buscaba la instalación de la asamblea constituyente a través de un referéndum. El exgobernador había referido que tenía “un plan B” en ese escenario.

Cuando Vladimir Cerrón dijo que tenía Plan B en caso congreso no apruebe asamblea constituyente El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, aseguró que si el Congreso de la República rechaza debatir la posibilidad de una Asamblea Constituyente, su partido y la bancada han propuesto un “plan B” que incluye a ese poder del Estado. (Video: Canal N)

Expresiones antidemocráticas

El director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, consideró que las expresiones del secretario general de Perú Libre tienen que “ser rechazadas de plano”, porque en un sistema democrático no debe “tener cabida”.

“[Esta frase] muestra un espíritu o intenciones no democráticas, son palabras que no tienen nada que ver con el talante democrático que debe estar en los líderes políticos”, manifestó a El Comercio.

Rotta, además, opinó que el presidente Castillo y cualquier político que respete el Estado de derecho deben marcar distancia de la postura del exgobernador regional.

“Lo ideal sería que el propio Cerrón reconozca su error y retroceda”, acotó.

Para el secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, el rechazo del presidente Castillo al pensamiento del secretario general de Perú Libre no solo debe ser a nivel de discurso, sino también en acciones concretas.

“Es importante que en los hechos, el gobierno muestre que no hay ningún tipo de posibilidad de que va a seguir esta línea”, remarcó.

Lanegra afirmó que las palabras de Cerrón “son inaceptables”, porque en democracia los líderes de los partidos políticos “aceptan las reglas de juego y buscan cambiar las normas en el marco de ellas”.

“Una expresión donde se desliza una posibilidad por fuera de lo pacífico muestra que esta persona no tiene compromiso con la democracia, eso es muy claro”, sostuvo.

Al respecto, el secretario técnico del Acuerdo Nacional, Max Hernández, indicó que desde su institución se rechaza todo tipo de violencia.

“El primer punto del Acuerdo Nacional es la defensa de la democracia y del Estado de derecho y en eso estaremos siempre. Nosotros, en todo momento, estamos pensando en promover el diálogo y el consenso como únicas formas de llevar adelante la política”, dijo a este Diario.

Hernández informó que hasta el momento “lamentablemente” no ha logrado conversar con el presidente Castillo para la convocatoria a una sesión del Acuerdo Nacional.

