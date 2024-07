El exgobernador de Junín ya tenía una orden de prisión preventiva en su contra por 24 meses, en la investigación que se le sigue por el presunto lavado de dinero ilícito a través de su partido Perú Libre y con ayuda de la red criminal “Los Dinámicos del Centro”.

Contra Cerrón también pesan dos condenas por corrupción. La más reciente, a 3 años y 6 meses de cárcel tras ser encontrado responsable del delito de colusión en la concesión del proyecto “Aeródromo Wanka”.

Dicha sentencia fue dictada el 6 de octubre del 2023; fecha desde la que pasó a la clandestinidad.

La segunda condena es de cuatro años de pena suspendida, por el delito de negociación incompatible, debido a las irregularidades en la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de La Oroya”. Contra esta sentencia, el exgobernador regional de Junín interpuso un habeas corpus que fue rechazado en el Poder Judicial y por lo que Cerrón decidió recurrir al Tribunal Constitucional (TC).

Ello, sin contar otras investigaciones en curso, como sus vínculos con presuntos terroristas de Sendero Luminoso (SL), el presunto resguardo ilegal donde la fiscalía ya ha solicitado nueve años de cárcel en su contra, entre otros casos.

En el Caso “Antalsis” Cerrón Rojas es investigado por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir (Organización criminal), colusión y cohecho pasivo propio. El plazo de la investigación ya concluyó y actualmente, la Fiscalía se encuentra analizando el expediente a fin de formular la acusación o el sobreseimiento de algunos hechos.

Durante la audiencia en la que se dispuso variar la comparencia con restricciones por la de prisión preventiva -por 12 meses- contra Cerrón Rojas, el juez Leodan Cristibal, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, exhortó a las autoridades policiales para que realicen una “acción eficiente” y capturen al prófugo exfuncionario.

Último paradero de Vladimir Cerrón, según información policial.

El magistrado remarcó, en su resolución, que Cerrón se encuentra prófugo desde hace diez meses, aproximadamente, debido a la condena por el caso Aeródromo Wanka; “y hasta ahora no ha sido ubicado o capturado, ya sea por su habilidad de elusión (a la justicia) o por la falta de la eficacia y eficiencia de la autoridad policial en realizar un trabajo de investigación e inteligencia”.

Según informó este Diario, el sábado 15 de junio fue el último operativo que se realizó para su captura, el que terminó siendo infructuoso.

Es de conocimiento público que el imputado viene participando en las redes sociales de forma activa, por lo que no se justifica que la Policía no dé cuenta sobre su ubicación y captura oportuna”

Leodan Cristóbal Ayala, juez.

En ese sentido consideró que la medida de prisión prev entiva era necesaria y dispuso su ubicación y captura a nivel nacional e internacional, por lo que ordenó que se notifique a INTERPOL con sede en Lima.

“Se impone la medida de prisión preventiva a Vladimir Roy Cerrón Rojas (…) Se exhorta a la autoridad policial; la Policía Judicial, Policía de Requisitorias, Policía de Inteligencia, policía dedicada a la ejecución de los mandatos judiciales, a realizar una labor eficiente y eficaz en la concreción de la presente decisión en sus propios términos, para lo cual deberá utilizar todos los medios tecnológicos de inteligencia para ubicar al imputado eludido, Vladimir Roy Cerrón Rojas.” Leondan Cristobal Ayala, juez de investigación preparatoria.





De otro lado, el juez rechazó el pedido de la defensa de Cerrón para variar su comparecencia con restricciones a una comparecencia simple y reiteró que la exautoridad regional no se había presentado a cumplir con su registro biométrico al que está obligado, “por lo que se desestima que el riesgo procesal estaría relativizado”.

Además, señaló que no se ha definido si alguno de los tres delitos por los que viene siendo procesado, han prescrito o no. Por lo que también rechazó el argumento de que la posible condena a imponer habría disminuido.

Finalmente, el magistrado señaló que la defensa de Cerrón había tratado de introducir información nueva y distinta a la que había presentado en sus escritos.





Cerrón Rojas, por estos días, ha sido implicado en presuntas conversaciones -desde la clandestinidad- con la congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino. Por ello, esta última ha sido comprendida en una investigación por el presunto delito de encubrimiento personal, a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal.

Claves de la imputación fiscal contra Vladimir Cerrón por el Caso "Antalsis"

Según la tesis del Ministerio Público, respecto al “Caso Antalsis” desde el año 2011 hasta el año 2014 en la región Junín se realizaron diversas obras, sin embargo en los proyectos “Puente Eternidad” y “Puente Comuneros” se habrían cometido diversas irregularidades.

Por ello, Vladimir Cerrón fue incluido como parte de una presunta organización criminal que habría liderado Martín Belaúnde Lossio, exasesor del expresidente Ollanta Humala y el empresario Carlos Rivera Ydrogo (Gerente de la empresa Antalsis).

Según la fiscalía, la red criminal habría pactado con funcionarios con capacidad de convocar obras públicas, como el expresidente regional Vladimir Cerrón (Junín).

De acuerdo al Ministerio Público, con la intensión de obtener beneficios posteriores, la organización criminal que habría sido liderada por Martín Belaúnde, habría otorgado apoyo a la campaña electoral del Vladimir Cerrón Rojas, en el 2010.

A cambio, una vez electo, el exgobernador regional habría puesto a disposición de la red criminal cuáles serían las obras que potencialmente podrían interesarle. Dichos actos delictivos los habría realizado a inicios de enero 2011 hasta el año 2014.

Martín Antonio Belaúnde Lossio apoyó la campaña de Vladimir Cerrón Rojas para postular a la presidencia del Gobierno Regional de Junín con polos, lapiceros, camioneta, personal de campaña (Eduardo Seclén Orrego, Jorge Chang Soto, Carlos Fuyikawa García, también integrantes de la organización y otros), así como con su diario con sede en Huancayo a través de los artículos publicitarios a favor del entonces candidato a presidente del Gobierno Regional de Junín.”

Ministerio Público

Además, se indica en documentos fiscales, que Cerrón Rojas, en su calidad de presidente regional habría recibido en 2011, las camionetas Nissan Frontier Placa OP-2041 color azul y otra de placa OP-2037, color rojo, por parte de Belaunde Lossio.

A cambio, las empresas SIMA, Antalsis Perú SAC, Antalsis LS y Corporación ASIA SAC, que no tenían experiencia en la construcción de puentes, debían ser favorecidas con las obras públicas ( “Puente Eternidad” y “Puente Comuneros”), violando así sus obligaciones como Gobernador Regional de Junín.

Es así que, según el Ministerio Publico, Cerrón Rojas no solo habría quebrantado su labor de fiscalizar y vigilar el normal desenvolvimiento de la administración pública en el Gobierno Regional de Junín; sino que habría participado de los actos de asociación ilícita para delinquir puesto que recibió como contra prestación las dos camionetas mencionadas.

Por ello, según el relato fiscal, el 1 de Noviembre del 2011, cuando Cerrón Rojas recibió las credenciales como gobernador regional de Junín, en Chongos Bajos, estuvo presente Martín Belaúnde Lossio, junto a familiares del investigado.

Ese mismo día, indica la fiscalía, Belaúnde Lossio entregó las camionetas a Cerrón Rojas.

La fiscalía, señala como otro hecho, una presunta reunión que habría tenido Cerrón Rojas en Miraflores, en octubre del 2012, con los representantes de las empresas implicadas.

Luego, habrían resultado ganadoras de las obras “Puente Eternidad” y “Puente Comuneros” -por casi S/50 millones- las empresas Antalsis y SIMA.

Se le imputa el Ministerio Público al señor Vladimir Roy Cerrón Rojas el delito de asociación ilícita para delinquir previsto en el artículo 317° del Código Penal, hoy llamado delito de organización criminal. Del año 2010 al año 2011 esta organización criminal estuvo liderada por Martín Belaunde Lossio, igualmente hemos mencionado que apoyo a la campaña del señor Vladimir Roy Cerrón Rojas”.

Ministerio Público.

La fiscalía señaló que, bajo la gestión de Cerrón, los procesos de convocatorias las hicieron personas sin experiencia y se detectaron montos no presupuestados.

También advirtió sobre la designación de personas allegadas a Cerrón en puestos claves para la formulación de las bases de la licitación. Estas irregularidades denotarían la existencia de un acuerdo colusorio, indicó la fiscalía.

De acuerdo a la tesis fiscal, la presunta red criminal habría operado en cuatro etapas dentro del Gobierno Regional de Junín, durante la gestión de Vladimir Cerrón. Se había buscado empresarios dispuestos a entregar el 10% del costo de las obras públicas a cambio de ser beneficiados.

En sus argumentos, la defensa de Cerrón Rojas, señaló que durante más de ocho años de investigación, no se acreditaron los delitos. “Ya no se está ante graves y fundados elementos, simplemente, la medida inicialmente impuesta, como lo fue en el caso de mi patrocinado ya no se justifica”, indicó el abogado Juan Silva.

Además, a través de su defensa Cerrón Rojas también ha solicitado la prescripción del delito de cohecho pasivo propio, por el que es investigado en este caso.