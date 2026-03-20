El Poder Judicial (PJ), a través de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, condenó al exasesor Vladimiro Montesinos, a 20 años de cárcel por el denominado caso “Sobres Bombas”.

El colegiado lo halló responsable como autor mediato del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado (asesinato por explosión), en agravio de la periodista Ruth Melissa Alfaro Méndez y Víctor Hugo Ruiz León, bajo los alcances del delito de lesa humanidad.

Durante la lectura del fallo, el exasesor también fue hallado culpable del delito de homicidio calificado en grado de tentativa (asesinato por explosión), en agravio del defensor de derechos humanos Alejandro Augusto Zuñiga Paz, el exparlamentario Ricardo Letts Colmenares y el periodista Carlos Eduardo Arroyo Reyes.

Junto con la condena, el tribunal le impuso el pago de una reparación civil de forma solidaria -en conjunto con el Ministerio de Defensa- ascendente a S/500 mil a favor de los familiares de Alfaro Méndez y Ruiz León.

Además ordenó el pago de S/200 mil a favor de la víctima Zúñiga Paz; y S/50 mil a Letts Colmenares y Arroyo Reyes.

La Sala Penal emitió la condena al declarar infundado el pedido de prescripción presentado por Montesinos Torres y Víctor Penas Sandoval a fin de archivar del caso.

Sin embargo, el tribunal absolvió a Penas Sandoval de toda la acusación por este caso.

La resolución de la condena aún deberá ser notificada a las partes, donde se precisará desde cuándo y hasta cuándo se cumplirá la sentencia.

Vladimir Montesinos Torres ya viene cumpliendo otras dos condenas por los casos “Pativilca” y La Cantuta”, por los que aún permanecerá cumpliendo dichas penas hasta el 30 de setiembre del 2037, de acuerdo a lo precisado semanas atrás por la Corte Suprema.

“Condenar al acusado Vladimiro Montesinos Torres por el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 108, inciso 4 del Código Penal en agravio de Ruth Melissa Alfaro Méndez y Víctor Hugo Ruiz León.” Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora

El colegiado estuvo integrado por los magistrados Miluska Cano López, Otto Verapinto Márquez y Helbert Ivan Llerena Lezama.

El Ministerio Público anunció que apelará la condena sobre la absolución al procesado Penas Sandoval, mientras que la defensa de Montesinos Torres se reservó las acciones a tomar.

Vladimiro Montesinos

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Según la acusación fiscal, en los años noventa, desde el gobierno de turno se instaló una política para “eliminar” a quienes eran señalados como defensores o tuvieran vínculos con terroristas.

Por ello, se dispuso el aniquilamiento, a través de los denominados “sobras bombas”, que eran enviados de manera sistemática en el año 1991.

Ello, de acuerdo a la fiscalía, era dispuesto por el entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos, quien disponía los atentados.

“Por ello, se le imputa a Montesinos Torres que, al ser informado por sus canales de inteligencia respecto a la presencia de personas que tenían supuesta vinculación terrorista (…), ordenó que se cumpla con el envío de sobres bomba contra estas personas”, indicó en su momento la acusación fiscal.

Vladimiro Montesinos

Si bien, inicialmente, se trató de vincular los hechos con atentados terroristas, posteriormente se identificó que las acciones provenían desde organismos militares al bajo las órdenes de Montesinos Torres.

Uno de los casos fue el atentado y muerte de la periodista Melissa Alfaro, que, en ese momento, trabajaba en la Revista Cambio.

Su muerte se produjo el 10 de octubre de 1991, luego de que la periodista regresó del Congreso de la República donde había acudido para recoger información sobre una investigación que estaba realizando.

Vladimiro Montesinos

A su retorno al local de la revista, que se ubicaba en Lince, recogió un paquete con un sobre que había sido enviado a su nombre y dejado por una persona no identificada. Al momento de abrirlo, explotó una carga de dinamita produciendo su muerte.

En similar situación había fallecido Ruiz León, quien también recibió un paquete con explosivo el 21 de junio del mismo año.

La víctima, Zuñiga Paz también recibió un explosivo mortal camuflado en un sobre manila, el 15 de marzo de 1991, tras lo cual quedó herido en uno de sus brazos; y Letts Colmenares recibió el letal encargo el 16 de octubre del referido año en su oficina en el Parlamento.