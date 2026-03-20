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Resumen

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El Poder Judicial (PJ), a través de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, condenó al exasesor Vladimiro Montesinos, a 20 años de cárcel por el denominado caso “Sobres Bombas”.

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