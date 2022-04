Conforme a los criterios de Saber más

La vocera alterna de Perú Libre, Silvana Robles, cuestionó las expresiones de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, respecto a que la renuncia del presidente Pedro Castillo sería la única salida para la actual crisis política y social que vive el Perú.

En diálogo con El Comercio, Robles consideró que las expresiones de Alva van “en la línea de generar mayor inestabilidad al país”.

“Lo peor es que, como lo señaló el vocero de la bancada fujimorista, Nano Guerra García, no tienen un plan alterno. ¿Piensan vacar al presidente Castillo y luego qué? Buscarán vacar también a la vicepresidenta, porque no les interesa el país, solo tomar el poder”, agregó.

Lo dicho por Alva

Consciente de que el Congreso de la República no tiene actualmente los votos para vacar al presidente Pedro Castillo por incapacidad moral, María del Carmen Alva, sugirió al mandatario evaluar su renuncia al cargo.

“Lamentablemente, creo que es momento que evalúe el presidente dar un paso al costado”, exhortó la también congresista de Acción Popular.

Según acotó en Panamericana TV la parlamentaria, “la única salida, por ahora, es la renuncia” del jefe de Estado y que asuma el cargo la vicepresidenta Dina Boluarte.

Sin embargo, consultada por si, de darse ese escenario, Boluarte debería convocar a nuevas elecciones, Alva optó por no dar su postura al respecto, pues sostuvo que es la vicepresidenta quien tiene que analizar la situación.

En diciembre, Boluarte aseguró que si Castillo era vacado, ella renunciaría a la vicepresidencia. No obstante, consultada por la prensa el pasado miércoles por si mantiene dicha posición, prefirió no responder.

La Constitución señala que si el presidente y los vicepresidentes tienen un impedimento permanente para ejercer la jefatura del Estado, el cargo es asumido por el presidente del Congreso, quien debe convocar de inmediato a elecciones.

“Sabemos que no hay votos para la vacancia. Para una vacancia se necesitan 87 votos. Y con las tres bancadas izquierdistas, Perú Libre, Juntos por el Perú y Perú Democrático, tienes 44 votos. No necesita el presidente hablar ni con Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos ni Somos Perú. Solo con estas tres bancadas de la izquierda no habrá vacancia”, explicó también la titular del Parlamento.

Pedido en el Parlamento

El pleno del Congreso tenía en su agenda del jueves una moción de la legisladora Roselli Amuruz, de Avanza País, que propone que el pleno del Congreso acuerde exhortar al presidente Castillo su renuncia irrevocable al cargo “por el bien moral de la nación”.

Hasta el cierre de este informe, la Mesa Directiva del Parlamento aún no ponía el tema en discusión.

Amuruz ya había presentado una primera moción al respecto el 28 de enero. Sin embargo, ingresó a trámite un segundo documento el último miércoles actualizando sus argumentos con los recientes hechos acaecidos en el país, como las protestas de agricultores y transportistas, así como la decisión del gobierno de ordenar una inmovilización obligatoria en Lima y Callao.

La parlamentaria acusa un “desgobierno total, ineptitud en la administración de la cosa pública e improvisaciones, demostrando un desprecio por los derechos humanos”.

En los últimos días, legisladores de las bancadas de Alianza para el Progreso, Acción Popular, Avanza País, Fuerza Popular e incluso Ruth Luque, vocera de la bancada izquierdista de Juntos por el Perú, se expresaron también a favor de la renuncia del presidente Castillo.

VIDEO RECOMENDADO:

Afirmó que la sensación que queda, frente a las protestas sociales, es que el jefe de Estado “está desbordado y no tiene capacidad de responder a los problemas”.