El vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, instó al presidente de la República, Pedro Castillo, a brindar “todas las facilidades” luego que la Fiscalía de la Nación inicie una investigación preliminar contra el mandatario por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión.

“El presidente de la República debería allanarse a la investigación, dar todas las facilidades del caso, a los requerimientos que haga el Ministerio Público. De hecho, él mismo parece que previendo (el inicio de la investigación pidió) el levantamiento de sus comunicaciones”, manifestó Vergara Mendoza en diálogo con Canal N.

“Lo que le queda es colaborar con la investigación y esperamos, honestamente, por el bien del país, de la gobernabilidad que termine disipándose cualquier incidente”, agregó.

El recurso fue presentado por el abogado Eduardo Pachas, a nombre del presidente de la República, en contra de los fiscales que investigan el 'caso Petroperú'.





La investigación preliminar contra el jefe de Estado se da en el marco de la contratación para la construcción del puente Tarata, adjudicado al Consorcio Puente Tarata III, vinculado a la empresaria Karelim López; y también por el contrato de Petroperú para la compra de biodiesel a la empresa de Samir Abudayeh.

Pedro Castillo registra reuniones en Palacio de Gobierno tanto con López como Abudayeh antes de que sus respectivas empresas ganen la licitación con instituciones del Estado.

Ante ello, el parlamentario Elvis Vergara destacó que desde el Parlamento también se fiscalizarán las reuniones del mandatario mediante la Comisión de Fiscalización, dirigida por Héctor Ventura (Fuerza Popular).

“El Ministerio Público tiene que hacer su trabajo, por un lado, el Ministerio Público tiene que accionar conforme corresponda, haciendo uso de los mecanismos que se le atribuyen (...) por otra parte el Congreso de la República tiene que hacer lo propio a través de la Comisión de Fiscalización, como ya viene haciendo”, sostuvo.

No obstante, el vocero de Acción Popular remarcó que solamente se podría impulsar una nueva moción de vacancia en caso la fiscalía detecte “indicios claros”.

“Si el presidente tuviera alguna participación en un hecho delictivo y esa participación fuera comprobada, no tendría ya que tener el cargo y ahí sí tendría razones para una vacancia por incapacidad moral, pero mientras no haya un indicio claro sobre los hechos entonces no justifica una vacancia”, sentenció.

recurso de hábeas corpus que presentó Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, con el que se busca impedir que la fiscalía realice diligencias contra el jefe de Estado, por el caso de una licitación de Petroperú.

