El vocero de la bancada de Acción Popular, Armando Villanueva, informó a El Comercio que hasta el momento su bancada —aunque existe la posibilidad de que alguno de los congresista no vote en bloque— no considera pertinente que se realice la votación por ninguno de los candidatos de la actual nómina propuesta para renovar el Tribunal Constitucional (TC).

Según los cálculos hechos por este Diario, los votos de Acción Popular serían claves, dado que la mayoría parlamentaria (Fuerza Popular) y sus más probables aliados (Acción Republicana, Apra, Contigo y Alianza para el Progreso) suman solo 78 votos, de los 87 que necesitan para elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Si se suman los votos de la bancada Cambio 21, la suma aumentaría a 84, con lo que todavía faltarían tres votos.

“A estas alturas, creemos que no están dadas las condiciones para llevar a cabo la votación de ninguno de los miembros [de la actual nómina de candidatos para el TC]", dijo Villanueva. Sin embargo, especificó que no descartaba la posibilidad de que alguno de los miembros de su bancada votara de forma independiente. “Vamos a tratar de votar en bloque, pero siempre queda la posibilidad de que alguien vote independientemente”, aclaró.

Recientemente, Víctor Andrés García Belaúnde dijo que su colega Yonhy Lescano ya no coordina sus votos con la bancada. La tendencia del voto de Lescano, sin embargo, se inclina también hacia que la elección de los nuevos magistrados del TC es ilegítima. “Eventualmente no votaríamos con la lista que presentaría la mayoría”, agregó Villanueva.

Si los votos de Acción Popular quedaran descontados, a Fuerza Popular le quedarían otros 3 votos libres para alcanzar los 87: los de los congresistas no agrupados. Estos son Mercedes Araoz, Carlos Bruce y Ana María Choquehuanca. Este Diario se comunicó con Araoz, pero la vicepresidenta no respondió nuestra llamada.

Bruce, por su parte, dijo que todavía no tenía definido su voto y que el sentido de este dependerá de cómo avance la situación en el pleno en las próximas horas. Según fuentes de este Diario, la mayoría parlamentaria tendría la intención de elegir por lo menos 3 nuevos miembros del TC, que serían Carlos Hakansson, Delia Muñoz y Ernesto Álvarez. Bruce dijo que no sabe cuáles serían los candidatos que apoyaría Fuerza Popular.

Choquehuanca recalcó también a este Diario que mantiene su posición inicial sobre que la votación debería suspenderse “para transparentar el procedimiento”. “Lamentablemente eso no se ha podido lograr. Si me pregunta sobre cada candidato, no tengo ninguno porque yo estaba segura de que esto se iba a suspender”, aseguró. “Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Pienso que de repente ni siquiera se llega al voto”, afirmó.

El domingo, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, dijo a El Comercio que tenía la expectativa de que la mayoría no alcance el consenso de 87 votos para elegir a los miembros del TC de su preferencia.