La moción de censura que promovió el legislador Diego Bazán (Avanza País) contra el ministro de Salud, Hernán Condori, fue presentada conteniendo 33 firmas, pero ninguna de Fuerza Popular. Pese a ello, esta bancada mantiene su postura contraria a la continuidad del funcionario del Ejecutivo, según aseguró su portavoz Hernando Guerra Garcia.

En diálogo con El Comercio, el vocero de la bancada fujimorista explicó que esta ya había acordado por unanimidad respaldar la censura a Condori, por lo que inicialmente promovió una moción que fue presentada el 2 de marzo. Sin embargo, recordó que se decidió retirar el trámite debido a que el pleno del Congreso aprobó el jueves 10 interpelar al titular de Salud.

“Por la misma razón, una vez terminada la interpelación, esperamos a Renovación Popular para que tomara una decisión, porque dijo: vamos a darle plazo. Y nosotros, en ese respeto, esperamos a ver qué sucedía. Ayer [martes] se firmó, se entregó, no aparecen nuestras firmas, pero nuestro acuerdo está tomado desde antes. Es un acuerdo que ha sido discutido y, finalmente, lo que importan son los votos más que las firmas”, explicó Guerra García.

En ese sentido, aseveró que Fuerza Popular tiene clara su posición a favor no solo de la censura de Hernán Condori, sino también de la vacancia del presidente Pedro Castillo por permanente incapacidad moral.

“Esperamos cortésmente no al ministro, sino a quienes dudaron un poco. Nosotros no hemos dudado […] Los votos que van a hacer la diferencia serán los de Fuerza Popular. Espero que se lleguen a los 66 votos, vamos a ver cómo se comporta Podemos Perú y Somos Perú. Hay algunos de Somos Perú que han firmado, pero eso no te asegura el bloque. Igual en Acción Popular”, estimó.

En una entrevista con El Comercio este miércoles, Diego Bazán, promotor de la moción de censura, comentó que –tras escuchar que Fuerza Popular estaba aún evaluando apoyar la moción– prefirió no esperar y presentar el documento una vez reunidas las 33 firmas. “Ellos tenían la voluntad. Ayer [martes] me la expresó el congresista Guerra García y me indicó que sí van a apoyar con sus votos. Después de presentar la moción, me indicó que sí tenía la voluntad. El tiempo no les dio, yo presenté la moción y luego me llamó directamente y me dijo que contamos con sus votos para la censura”, expresó el parlamentario.

Al respecto, Guerra García confirmó que se comunicó con el legislador de Avanza País. “Efectivamente, llamé a Diego Bazán. Primero para decirle que estaba esperando el llamado suyo o del vocero para poder coordinar el tema de las firmas, cosa que no ha sucedido. Y segundo, para señalarte que nosotros no tenemos ningún temor. Porque antes él había escrito: esperamos cuatro valientes. No, nosotros somos claros en nuestras posiciones”, sentenció.

