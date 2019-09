Luego de que el presidente Martín Vizcarra anunciara hoy que presentará una cuestión de confianza ante el Congreso para cambiar el formato de elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC), el vocero alterno de Fuerza Popular José Carlos Gonzales dijo que este mensaje evidenciaba miedo en el mandatario a cerrar el Parlamento. Agregó que su bancada se había preparado para un escenario radical.

“Tiene miedo. ¿No ves el rostro cómo lo tiene? [Si cerrara el Congreso], de aquí le caerían unos 50 juicios. Es una responsabilidad gravísima cerrar el Congreso”, dijo Gonzales en comunicación con El Comercio. “Creo que tiene miedo de lo que se viene. Por eso recalcó que [lo que va a hacer] lo hace dentro de sus prerrogativas constitucionales, se ha esforzado en dejar el mensaje de que está usando mecanismos que son constitucionales”, agregó.

Además de ello, el congresista de Fuerza Popular aseguró que su bancada incluso esperaba un escenario mucho más complejo, que implicaba el cierre del Congreso. “Nosotros pensábamos que cerraba el Congreso volviéndose un dictador”, aseguró. Y añadió que, además del miedo, él interpreta que Vizcarra no habría encontrado consenso entre sus ministros para tomar una medida de ese tipo. “Mi opinión personal es que le faltó apoyo del Consejo de Ministros, por eso es que ha cambiado el discurso”, dijo.

El congresista opinó que Vizcarra no anunció ninguna medida tras el archivo de su propuesta para adelantar las elecciones al 2020 porque ya no tendría salidas para impulsarla. “Ya no hay una decisión legalmente amparada para tomar una decisión sobre ese tema", comentó.

Gonzales también criticó el sustento legal de lo planteado por Vizcarra, pues dijo que al Ejecutivo no le corresponde decidir sobre los métodos de elección del TC. Sin embargo, no quiso adelantar si su bancada le dará o no le dará la confianza al gabinete de ministros. “Nos vamos a reunir ahorita, en una hora, hora y media, creo que tenemos que tomar las cosas con tranquilidad, creo que todos queremos lo mejor para el Perú”, fue lo único que dijo.

Finalmente, el vocero alterno de Fuerza Popular emplazó a la actual magistrada Marianella Ledesma a detallar “quién o quienes le han ofrecido” la permanencia en el TC a cambio de votar a favor de la libertad de Keiko Fujimori. “Ese grupo tendría que ser denunciado”, dijo. También aseguró que el lunes 30 él no votaría por ningún candidato que tuviera vínculos con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

El viernes pasado, El Comercio reveló que Carmela de Obregoso, candidata al TC propuesta por el congresista de Fuerza Popular Luis Galarreta, tiene audios con el exjuez supremo César Hinostroza, investigado por ese caso. “Si finalmente elegimos a una persona cuestionada, ten la seguridad de que yo renuncio. Esto no lo podemos permitir. De ninguna manera podemos elegir una persona cuestionada. Mi voto será en contra. Ojalá podamos elegir dentro de estos candidatos, lo mejor”, concluyó.