El vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, afirmó que las mociones de vacancia “no son patrimonio de la derecha”, pero que su bancada no se plantea formular una moción en este sentido hasta que haya evidencia contundente.

“Alguna vez nos han planteado por qué no firmamos la moción de vacancia y les respondíamos, con alguna ironía, por supuesto, que cuando nosotros hagamos la moción de vacancia la vamos a firmar, esperemos que el resto la firmes. [¿y estarían pensando en una moción de vacancia?] No, yo le digo en el plano todavía de la premeditación. Las mociones de vacancia no son patrimonio de la derecha, ¿por qué nosotros no podríamos? Como el pueblo dice, nosotros te ponemos, nosotros te sacamos”, afirmó a Canal N.

Vocero de Perú Libre: “Las mociones de vacancia no son patrimonio de la derecha”

“La vacancia está lejos, podría darse pero por razones objetivas por vladivideos, por ejemplo, y no esperar el proceso, lo que hay es evidencias, referencias. El presidente no está cumpliendo con un buen gobierno”, añadió.

Cuestión de confianza

En otro momento, cuestionó al jefe de Gabinete, Aníbal Torres, por la cuestión de confianza formulada semanas atrás ante el pleno.

“Está haciendo daño al Gobierno, que no nos tomen de ingenuos, el hecho de que apoyemos por principio y al final recibimos la cachetada con la cuestión de confianza, estamos en una crisis y no estamos para bromas, claro que hay ese bichito [de cerrar el Congreso]”, manifestó.

“Yo estoy haciendo una reflexión, estoy en fase procesamiento, es un respetable jurista Aníbal Torres, he citado sus libros pero creo que ahora reclamamos es sabiduría, en esta etapa de su vida se esta dejando llevar por la vehemencia”, expresó.