El vocero de Somos Perú, Guillermo Aliaga, afirmó que el presidente José Jerí asumió un “mea culpa” por la reunión no registrada que sostuvo con un empresario chino y descartó que este episodio sea comparable con el denominado caso Sarratea.
“Yo creo que el presidente ha sido bastante claro… él dice que hace una mea culpa porque lo dice textualmente. Él considera que no fue tal vez, y ya son palabras de interpretación mías, la mejor acción”, señaló Aliaga en Canal N.
El vocero explicó que, a su juicio, hacer un mea culpa implica reconocer un error y aceptar que se pudo actuar de otra manera. “Hacer una mea culpa significa reconocer que había un error y cuando dice ‘tal vez’ es porque también quiere decir que pudo haber hecho algo distinto para que no se tenga esta sombra”, indicó.
Aliaga también marcó distancia con el caso Sarratea y sostuvo que se trata de situaciones distintas. “Existe una gran diferencia. No voy a hacer una apología ni una defensa cerrada, pero puedo interpretar que son dos situaciones completamente distintas”, afirmó.
En ese sentido, remarcó que mientras en el pasado se cuestionó a un expresidente por despachar de manera constante desde un domicilio privado, en este caso, según dijo, se trató de una reunión única.
“Comparar dos situaciones que son una constante en el tiempo donde había un despacho presidencial (...) con un restaurante abierto al público (…) son dos situaciones que por lo menos no son semejantes”, sostuvo.
Como se recuerda, el dominical Punto Final reveló que el presidente Jerí utilizó el ‘cofre’ presidencial para acudir a una reunión no registrada con el empresario chino Zhihua Yang, el pasado 26 de diciembre, en un edificio ubicado en la cuadra 19 de la avenida San Luis, en San Borja. La agenda del encuentro no fue informada oficialmente.
