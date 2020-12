En la sesión plenaria, los portavoces de las bancadas Alianza para el Progreso (APP), César Combina, y Somos Perú, Jorge Pérez, afirmaron este jueves que sus bancadas le darán el voto de confianza al Consejo de Ministros, liderado por Violeta Bermúdez.

Durante su intervención, César Combina indicó que su agrupación “no va a poner ningún pero, ninguna condición” en su apoyo al Ejecutivo porque el país “merece” salir adelante.

“Alianza para el Progreso no va a poner ningún pero, ninguna condición, vamos a ayudar para que el Perú salga adelante, porque lo merece esta patria, porque lo merece este país y sobre todo porque el bicentenario tiene que llegar con paz social, desarrollo y progreso para todos”, sostuvo durante su intervención en el Legislativo.

“Desde APP vamos a dar el día de hoy el voto de confianza, no porque no tengamos discrepancias, sino porque no hay que llevar a más crisis este país”, añadió.

Intervención del congresista César Combina a favor del voto de confianza para Violeta Bermúdez. (Congreso de la República)

Por su parte, Jorge Pérez indicó que su bancada ratifica su apoyo a la “gobernabilidad” del país y por ello otorgará el voto de confianza al Consejo de Ministros.

“Hoy, Somos Perú se ratifica en la gobernabilidad y daremos el voto de confianza, Dios nos guarde y que vive el Perú”, manifestó.

Frente Amplio: “No es un cheque en blanco”

Por la bancada del Frente Amplio, hablaron los dos voceros, Lenin Checco y Rocío Silva Santisteban, quienes coincidieron en hablar sobre la necesidad de descentralizar la labor del Ejecutivo.

“La cuestión de confianza no es un tema de confianza, no es un tema de agenda, de mero trámite. Tampoco es un cheque en blanco. Significa que tenemos que empezar a descaminar esa centralización económica que hace unos pocos días hablamos sobre el manejo del MEF”, indicó Checco sin mencionar si es que se votará a favor o en contra de la confianza del gabinete de Violeta Bermúdez.

En tanto, el congresista Daniel Urresti, vocero de la bancada Podemos Perú, pidió al resto de bancadas que le otorguen la “confianza total” al gabinete encabezado por Violeta Bermúdez, al asegurar que sería irresponsable no apoyar al gobierno de Francisco Sagasti, al cual calificó como un “gobierno débil”.

