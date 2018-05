Voceros de FP en desacuerdo con que ‘kenjistas’ vuelvan a la bancada

Los voceros alternos de Fuerza Popular, Milagros Salazar y Héctor Becerril, se mostraron en contra de un posible regreso de los congresistas del bloque de Kenji Fujimori a su bancada.

Los legisladores opinaron así a raíz de las declaraciones del congresista fujimorista Mario Mantilla, quien consideró a título personal que “si hubiera un arrepentimiento sincero, limpio, transparente” de algún ‘kenjista’, podría evaluarse su retorno.

Héctor Becerril sostuvo que el tema está “zanjado” y no se ha debatido en la bancada. No obstante, dijo que, en caso sea propuesto, él no estaría a favor.

“Acá se ha marcado una diferencia clara como el agua y el aceite. Quiénes están luchando contra la corrupción, que somos nosotros de forma frontal, y quienes avalaron la corrupción de Pedro Pablo Kuczynski (PKK)”, indicó.

El congresista señaló que los autodenominados ‘avengers’ “no tienen espacio en Fuerza Popular”, ya que al abstenerse en la votación de la vacancia contra PPK en diciembre, mostraron una actitud “en contra de la línea principista de la bancada que es frontal contra la corrupción”.

“No deberían regresar [...] obviamente hay una línea muy marcada que yo creo que nosotros no debemos permitir que esa línea vaya a tener en algún momento injerencia en nuestra bancada”, expresó.

De igual forma, Milagros Salazar indicó que no podría tener “absolutamente ningún vínculo” con los congresistas del bloque de Kenji, porque, en su opinión, “hay cosas que no se pueden tolerar”.

“Yo no daría ninguna tregua a estas personas, porque estas personas se salieron del partido y levantaron calumnias, difamaron a nuestros colegas congresistas y participaron en el encubrimiento a PPK”, enfatizó.

La vocera alterno recordó que los ‘kenjistas’ tomaron la decisión de retirarse de Fuerza Popular supuestamente “por la gobernabilidad”.“

“Solamente lo tomaban como un pretexto para irse, porque lógicamente a la otra orilla le daban todos los beneficios y no interesaba el beneficio del país, la defensa de la pulcritud que debe tener todo funcionario”, comentó Salazar.



MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA...