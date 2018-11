Los voceros de la bancada de Fuerza Popular, Carlos Tubino y Octavio Salazar, manifestaron que respaldan a su colega Rosa Bartra y sus anunciadas denuncias contra el juez Richard Concepción Carhuancho y el fiscal José Domingo Pérez. Si bien refirieron que es una decisión personal de la parlamentaria, señalaron no oponerse.

En diálogo con El Comercio, Tubino precisó que las denuncias son iniciativa de Bartra al considerar que es falso que en la audiencia de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y otras personas vinculadas al partido se haya mencionado el supuesto hallazgo de documentos de la Comisión Lava Jato durante el allanamiento a la casa de Vicente Silva Checa.

Como se sabe, Keiko Fujimori y Vicente Silva Checa cumplen 36 meses de prisión preventiva como parte de una investigación por lavado de activos. La fiscalía imputa a la ex candidata presidencial ser cabecilla de una cabecilla de una organización criminal que se originó de facto en el interior de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular). Asimismo, el abogado es señalado como supuesto asesor en la sombra de la lideresa de la agrupación.

“Estoy de acuerdo. Si ella manifiesta que es falso y un juez utiliza un argumento que es falso, nos tiene que preocupar a todos. Porque queremos que la justicia en el Perú sea imparcial y esté debidamente fundamentada antes de emitir una resolución, en este caso, de prisión preventiva”, sostuvo Tubino.

Asimismo, manifestó que la decisión de Bartra responde a que ella considera que se afecta la transparencia de la comisión y su labor como presidenta. “Ella se siente totalmente afectada, porque ella ha sido la presidenta de la Comisión Lava Jato, ha tenido cuidado especial con toda la documentación que ha manejado en forma reservada”, refirió.

Por su parte, Octavio Salazar manifestó que integrantes de la comisión también han señalado que el documento referido no es del grupo. “Si se ve que la persona quiere hacerlo, nosotros no somos nadie para decirle oye, no lo hagas. Está en su derecho y nosotros estamos expectantes en lo que va a realizar”, apuntó.

Consultado por si no temía que la medida se tome como un amedrentamiento, represalia u obstrucción de la justicia, Salazar expresó que se “fortalece más bien a las instituciones”.

Sobre el mismo punto, Tubino consideró: “Eso sería un argumento falso, porque nosotros no hemos intervenido para nada. Es una decisión personal de una persona que ha estado designada para presidir una comisión que ha trabajado de la forma más profesional que ella considera posible y en forma honrada. Y al final ella se tiene afectada”.

Más temprano, la propia Bartra explicó a la prensa que decisión responde a un ejercicio legítimo en defensa de la imagen del Congreso y el informe de la comisión investigadora.



Consultada por si se podría tomar como una represalia por la prisión preventiva para Fujimori, expresó: “Hay muchas cosas que podrían parecer, pero hay que ser completamente objetivos. El fiscal y el juez han mentido. ¿Nosotros debemos aceptar que se mienta en medio de un proceso judicial para enviar a prisión a personas? ¿Que se pretenda deslegitimar el trabajo del Congreso, de sus miembros, de su presidenta con mentiras? Podría parecer, pero no es. Nadie está yendo contra una persona, sino contra los hechos demostrablemente falsos”.