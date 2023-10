APP-agrupación fundada por César Acuña- buscó adherirlo a sus filas pese a que ya contaba con un grave antecedente al haber sido condenado en 1994 por terrorismo e internado en el penal de Picsi de Chiclayo (Lambayeque), según información policial. No obstante, salió en libertad en el 2006.

LEE TAMBIÉN | Fiscal de la Nación deberá decidir si presenta denuncia constitucional contra Boluarte

La primera vez que APP buscó inscribir al cabecilla de Voluntad Transformadora fue en marzo de 2009, tres años después de que saliera de prisión. En 2010, la organización política volvió a colocarlo en su lista de afiliados.

Posteriormente, en el 2011, Santos buscó adherirse al Movadef - brazo político de Sendero Luminoso - en el que se desempeñó como secretario de propaganda del comité provincial en la base de Trujillo. No obstante, la inscripción de la organización fue rechazada.

Ese mismo año, APP lo presentó una vez más ante el JNE como integrante de sus filas. Finalmente, el partido liderado por César Acuña lo volvió a inscribir en el 2017. Dos años después, Santos Romero inició sus actividades como cabecilla de Voluntad Transformadora.

Según la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), dicho grupo hizo su primera aparición en diciembre de 2019 en el distrito de La Esperanza (Trujillo), cuando Santos ya integraba las filas de APP.

Desde ese entonces hasta hace pocos días, que fue capturado por la policía, el militante de APP realizaba labores proselitistas a favor de Sendero Luminoso sin que la agrupación política advirtiera sobre su conducta delictiva.

Ello pese a que, desde el 2019, Santos ya hacía publicaciones en las que elogiaba de manera explícita al grupo terrorista y que había estado en prisión.

De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), al que accedió El Comercio, la última vez que Santos fue inscrito como militante de la agrupación liderada por César Acuña fue octubre de 2017. En el ROP también figuran todas las veces que APP buscó adherirlo.

Como informó El Comercio, fotos y videos compartidos en redes sociales muestra las acciones de adoctrinamiento a menores de edad que llevaban a cabo Santos y otros integrantes de Voluntad Transformadora.

Publicaciones prosenderistas de Juan Santos datan de 2019.

En videos que obran en posesión de las autoridades se observa a niños marchando, realizando cánticos senderistas y arengando a viva voz el “marxismo-leninismo-maoismo-pensamiento ‘Gonzalo’”. Las investigaciones también señalan que la cúpula de este grupo habría realizado incluso acciones de embanderamiento en la ciudad de Trujillo, entre otros actos a favor de Sendero Luminoso.

El último jueves, mediante el megaoperativo “Transformación 2023″, efectivos de la PNP y representantes del Ministerio Público detuvieron preliminarmente a los siete miemrbos del organismo por el delito de afiliación a organización terrorista.

Junto con Santos, la PNP detuvo a José Dominio Orbegoso, Angelita Cerna Calderón, Erika Lisset Namoc Loyola, José Ismael Orbegoso Romero, Lucio Noé Orbegoso Romero y Flor Orbegoso Romero. Todos ellos se enfrentarían ahora una pena de más de 20 años.

Es importante mencionar que, lo tres últimos también fueron adherentes del Movadef.

Así estaba estructurado el grupo vinculado a Sendero Luminoso Voluntad Transformadora. (Composición: El Comercio)

A nivel de la Fiscalía, la pesquisa comenzó formalmente en octubre del 2022, a cargo del Segundo Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Antiterrorismo, y se realizaron técnicas especiales de investigación. Para las autoridades, este organismo se dedicaba a captar a niños y adolescentes con la finalidad de adoctrinarlos en el pensamiento ‘Gonzalo’.

LEE TAMBIÉN | Así operaba el clan familiar que adoctrinaba a menores con ideología senderista

Sin mea culpa

En diálogo con El Comercio, Luis Valdez, secretario general de APP, anunció que el partido inició el proceso de expulsión de Santos Romero ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y que iniciarán una investigación para determinar cómo fue que logró inscribirse como militante en 2017.

“Él no es dirigente, no lo conocemos, nunca ha hecho vida partidaria activa. Estamos averiguando la forma que ha utilizado para afiliarse. No sabemos cómo logró su inscripción. Nosotros creemos que todo el peso de la ley debe caerle, conforme a los delitos graves que ha cometido y habiendo niños de por medio”, expresó.

Valdez reconoció que una situación como esta “hace daño al sistema democrático” y que todos los partidos están en la obligación de “luchar contra el terrorismo”.

No obstante, lejos de hacer un mea culpa, Valdez responsabilizó al JNE y la ausencia de “filtros” que permiten la afiliación personas como Santos.

“[Caso] Nos ha tomado por sorpresa y primero estamos solicitando al JNE cómo ha podido inscribir a una persona en estas condiciones. La inscripción la hace el JNE, que debería tener algún tipo de filtro porque en nuestro sistema electoral solo basta la ficha, la firma y la inscripción. El JNE también debe tener filtros y no afiliar a personas en esta situación”, subrayó.

Una respuesta similar brindó la parlamentaria Elva Julón. “El partido ya está procesando su expulsión [...] Reitero que se debe realizar un mayor filtro de los militantes de todos los partidos políticos”, dijo a este Diario.

Buscamos contactarnos con otros parlamentarios de esta bancada, pero al cierre de este informe no respondieron.

Fuentes del JNE rechazaron los comentarios de Valdez. “Si es un militante del partido, su inscripción es por parte del partido. ¿Cómo puede culpar al JNE por algo que ellos no cuidan?”, remarcaron

Las mismas fuentes explicaron que el ROP cientos de cajas de padrones de afiliados y “lo que se verifica es que las firmas correspondan, no los antecedentes de cada afiliado” porque “eso debe hacerlo el partido”.

Además… Antecedentes En los comicios generales del 2021, APP llevó en su lista a 16 postulantes con antecedentes. Entre ellos, se encontraba Yeny Solidad Quispe Quiquijana, candidata al Congreso por la región Puno.

Entre ellos, se encontraba Yeny Solidad Quispe Quiquijana, candidata al Congreso por la región Puno. Según los reportes de la policía, la fiscalía y el INPE, en 2020, Quispe Quiquijana fue detenida en Tacna cuando transportaba 11,9 kilos de cocaína y estuvo en prisión durante siete meses, hasta que fue beneficiada por un decreto para deshacinar penales por el COVID-19.

En 2022, APP volvió a postular a candidatos cuestionados a las Elecciones municipales y regionales, 74 postulantes registraron sentencias penales, mientras que 104 civiles.