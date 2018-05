Se volvió a frustrar sesión sobre inmunidad de Richard Acuña

Por cuarta vez se frustró la sesión de la Subcomisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria en la que se iba a debatir el pedido de levantamiento del fuero del Congresista Richard Acuña. Esta vez hubo quórum, pero el legislador de APP no se presentó.

En la anterior convocatoria de la subcomisión sí asistió Acuña , pero no hubo el mínimos de miembros necesario para efectuar la reunión en la que se iba a ver el levantamiento de la inmunidad del legislador pedido por la Corte Suprema por un caso relacionado con la presunta comisión del delito contra la administración de justicia.

Al parlamentario de APP se le imputa apropiarse de un terreno de 20.000 metros cuadrados, ubicado en en la ciudad de Trujillo.

Richard Acuña solicitó, a través de comunicado que sus abogados hicieron llegar a la subcomisión, una reprogramación por encontrarse con licencia. En el documento asegura que asistirá a la segunda citación fijada para el jueves 10.

"No podré acudir en la fecha programada para la primera citación debido a que, como lo indica el documento que se adjunta, presentado ante Oficialía Mayor del Congreso de la República, solicité licencia sin goce de haber hasta el día miércoles 9 del presente, puesto que me encontraré fuera del territorio nacional", dice Acuña en su documento.

Daniel Salaverry de Fuerza Popular dijo que Acuña, según la norma, tiene la posibilidad de ser citado hasta en dos oportunidades y que espera que se presente en próxima sesión como lo ha prometido.

"Esperamos que ya se defina de una vez por todas, se hagan sus descargos respectivos para que la comisión pueda evaluarlos y emitir un informe, que viene a ser como un dictamen, que de ser aprobado se eleva al Congreso para que tome una decisión definitiva", dijo Salaverry.

El legislador aprista Elías Rodríguez comentó que a Acuña le corresponde por mandato de reglamento dos citaciones. "Está dentro de su derecho, en la anterior ocasión no sesionó la comisión, por lo tanto se interrumpió el plazo", expresó.

Héctor Becerril, vocero alterno de Fuerza Popular cuestionó que se haya vuelto a frustras la sesión de la subcomisión. "Unas veces no hay quórum y otras veces no acude Acuña ¿a qué están jugando? ¿No quieren que se levante la inmunidad que ha pedido el Poder Judicial? Eso deja un mal precedente y deja mal al Congreso", expresó.

La congresista de APP Montenegro sostuvo que aún no tiene un punto de vista sobre el caso de su colega, pero descarta que pueda haber un blindaje de su bancada hacia él. "No nos hemos reunido en la bancada, habrá que escuchar a Richard y debatir el tema, pero el código de ética de APP es muy serio y la conclusión es que aquí no se va a blindar a nadie", manifestó.