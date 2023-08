LEE TAMBIÉN | Pasión Dávila: el operador político de Pedro Castillo que golpeó a un congresista y ahora preside la Comisión de Trabajo

Iniciativas controversiales

Rivas Chacara, quien es coautora de la llamada ‘ley impunidad’ o de prescripción, le toma la posta a su colega de bancada Américo Gonza, cuya gestión impulsó otras polémicas iniciativas como la ‘ley mordaza’ y la norma que limita la colaboración eficaz.

La última norma fue observada por el Poder Ejecutivo y volverá a ser evaluada por los nuevos integrantes de la Comisión de Justicia, bajo la dirección de Rivas Chacara.

En tanto, la llamada ‘ley impunidad’ - que tuvo como coautora a la parlamentaria de Perú Libre- reduce los plazos de prescripción de diversos delitos - sí prospero hasta su promulgación.

La referida norma acaba de salvar de sus procesos a Alejandro Soto, presidente del Parlamento, y Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular.

El congresista Jorge Flores Ancachi (AP), otro de los legisladores que impulsaron la ley, también busca beneficiarse de ella. Este congresista es investigado por el caso ‘Los Niños’.

Además, junto con Gonza y otros perulisbristas, Rivas Chacara es coautora de la iniciativa que busca la suspensión de la pena para mayores de 80 años por razones humanitarias. El propuesta está en manos de la Comisión de Justicia.

En junio de este año, la parlamentaria presentó un proyecto de ley que plantea que los medios de comunicación transmitan una hora diaria de programas educativos y culturales.

Su iniciativa se suma a otras propuestas parecidas de sus colegas de bancada, que pretender establecer cuotas de contenidos en la televisión y la radio.

Previamente, en febrero, promovió una iniciativa de ley para declarar “héroes de la democracia” a los fallecidos de las protestas de finales de 2022 e inicios de este año.

Votaciones polémicas

El pasado 7 de diciembre, Janet Rivas fue una de los seis congresistas que izquierda que persistieron hasta el final en la defensa de Pedro Castillo, incluso cuando este había dado un golpe de Estado.

Rivas votó en contra de la destitución del golpista exmandatario, quien hoy cumple prisión preventiva por este caso en el penal de Barbadillo. “Por una mayoría congresal golpista, no”, dijo.

Estos congresistas no respaldaron la vacancia de Pedro Castillo, el 7 de diciembre del 2022, tras el golpe de Estado (cuadro Ana Bazo/El Comercio)

Pero no es la única decisión polémica de la ahora presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. En enero, fue una de las legisladoras que, con su voto en abstención, intentó blindar a Freddy Díaz Monago, denunciado por una trabajadora del Parlamento por el presunto delito de violación sexual. El exlegislador de Alianza para el Progreso cumple con 9 meses de prisión preventiva mientras es investigado por el Ministerio Público.

Votación de 10 enero.

El pasado 10 de enero, el pleno del Congreso no alcanzó los votos para aprobar el informe que proponía inhabilitar por 10 años a Díaz. Dos días después, la representación nacional retrocedió en su decisión. No obstante, en esta ocasión, Rivas no votó.

Meses después, en junio, el pleno del Congreso rechazó la denominada ‘ley mordaza’ con 56 votos en contra, 46 adhesiones y cinco abstenciones. Este proyecto de ley buscaba incrementar las penas por delito de difamación y fue considerado como una amenaza para las libertades de prensa y de expresión.

La propuesta fue rechazada pese a la insistencia de Perú Libre, que contó nuevamente con el apoyo de legisladores de Acción Popular (entre ellos los investigados por la trama de ‘Los Niños’), Bloque Magisterial, Podemos Perú, Renovación Popular, Perú Bicentenario, entre otros. Janet Rivas figura entre los perulibristas que a toda costa querían que la norma sea aprobada.

De otro lado, la mayoría de mociones presentadas por la legisladora han sido pedidos de saludo a diversas instituciones y municipalidades.

¿Quién es Janet Rivas, la presidenta de la Comisión de Justicia?

Janet Rivas, de 39 años, es congresista por Lima Provincias. Alcanzó una curul por Perú Libre con 4455 votos. De acuerdo con la Sunedu, es licenciada en Educación, con especialidad en los idiomas inglés y francés de nivel secundaria.

Antes de su llegada al Congreso, se desempeñó como profesora en distintos colegios del Estado. La acompañan en la mesa directiva de la Comisión de Justicia los congresistas Alejandro Muñante y Nieves Limachi, como vicepresidente y secretaria, respectivamente.

Además… ¿Quiénes integran la Comisión de Justicia? Janet Rivas (Perú Libre) Alejandro Muñante (Renovación Popular) Nieves Limachi (Cambio Democrático) Arturo Alegría (Fuerza Popular) Hernando Guerra García (Fuerza Popular) Patricia Juárez (Fuerza Popular) Jorge Morante (Fuerza Popular) Héctor Ventura (Fuerza Popular) Flavio Cruz (Perú Libre) Américo Gonza (Perú Libre) Mary Acuña (APP) Maricarmen Alva (No agrupada) Ruth Luque (Cambio Democrático) Alex Paredes (Bloque Magisterial) Pasión Dávila (Bloque Magisterial) Gladys Echaiz (Renovación Popular) Adriana Tudela (Avanza País) Norma Yarrow (Avanza País) Heidy Juárez (Podemos Perú) Luis Aragón (Acción Popular) Elvis Vergara (Acción Popular) José María Balcazar (Perú Bicentenario) Esdras Medina (Unidad y Diálogo Parlamentario)