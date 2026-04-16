El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo -junto a los miembros de su gabinete- se presenta esta mañana ante el pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza, requisito constitucional que le permitirá seguir en funciones.

Desde las 10 de la mañana, el primer ministro debe sustentar los principales lineamientos de su gestión para luego pedir el respaldo de los parlamentarios. En caso no lo obtenga, debe presentar su renuncia y el presidente José María Balcázar nombrar a un nuevo equipo.

Como siempre sucede antes del voto de confianza, el jefe del Gabinete se reunió distintos partidos políticos en busca de su apoyo. Sostuvo encuentros con Somos Perú, Alianza Para el Progreso (APP) y Acción Popular (AP).

El 16 de marzo, Luis Enrique Arroyo Sánchez, general EP en retiro, juró como nuevo titular del Gabinete, en reemplazo de Denisse Miralles, quien fue retirada del cargo por Balcázar en medio de presiones políticas y falta de respaldo desde el Parlamento.

Según lo establece la Constitución, la presentación del Gabinete debe darse dentro de los 30 días tras la juramentación. El Gobierno decidió cumplir con este obligación constitucional luego de realizarse la primera vuelta electoral, el 12 de abril.