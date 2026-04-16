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Resumen

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A casi dos meses de haber jurado como presidente de la República, José María Balcázar (Perú Libre), está a punto de sumar un nuevo revés. El Gabinete Ministerial, liderado por el general EP en retiro Luis Arroyo Sánchez, acudirá este jueves al Congreso sin la seguridad de lograr el voto de confianza. Al cierre de esta nota, solo la bancada de Perú Libre había adelantado su respaldo.

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