A casi dos meses de haber jurado como presidente de la República, José María Balcázar (Perú Libre), está a punto de sumar un nuevo revés. El Gabinete Ministerial, liderado por el general EP en retiro Luis Arroyo Sánchez, acudirá este jueves al Congreso sin la seguridad de lograr el voto de confianza. Al cierre de esta nota, solo la bancada de Perú Libre había adelantado su respaldo.

A mediados de marzo, Balcázar destituyó a la economista Denisse Miralles de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a solo un día de que esta se presentara ante el hemiciclo del Parlamento a pedir el voto de investidura.

En una entrevista con El Comercio, el jefe de Estado intentó justificar esta decisión, al señalar que quería imprimirle más énfasis a la lucha contra la inseguridad.

“Y quién más que una persona militar con experiencia y mejores relaciones con la policía. Es obvio que tenemos que colocar a una persona clave para poder enfrentar la criminalidad. Y eso ha sido lo único que ha pesado nada más porque ella —Miralles—se maneja muy bien en la parte financiera y económica, pero obviamente, en el campo de esto, de la seguridad ciudadana, como yo mismo, no puedo tener una opinión certera para decir cómo se acaba”, refirió en su momento.

Fuentes cercanas a Palacio de Gobierno indicaron, al cierre de esta nota, que Arroyo Sánchez, a pesar de las reuniones que ha sostenido con las bancadas en las últimas semanas, no ha logrado asegurar los votos necesarios para obtener la confianza. Y, por ello, Balcázar maneja dos opciones: realizar cambios, como ya lo hizo una vez, o dejar que los ministros “vayan a morir” al pleno para recomponer el Gabinete.

Las mismas fuentes refirieron que el mandatario está cansado de negociar con las fuerzas del Congreso, que le han exigido cambios en ciertos ministerios, entre ellos Economía y Finanzas, Educación, Salud y otros.

Agregaron que el exjuez se inclinaría por permitir que Arroyo vaya al hemiciclo y si no obtiene la confianza, reestructurar su equipo ministerial.

No obstante, otras fuentes del Ejecutivo señalaron que Balcázar está evaluando hacer ajustes al Gabinete, sobre todo porque un sector del Congreso ha solicitado ampliar la partida de los créditos suplementarios para obras en regiones. En este escenario, es probable que el titular del MEF, Rodolfo Acuña, deje el cargo y uno de los viceministros de esa cartera suban.

Balcázar acudió al Parlamento este miércoles en la mañana para reunirse por 15 minutos con el presidente del Congreso en funciones, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular).

El aval de Perú Libre

El portavoz de Perú Libre, Flavio Cruz, adelantó que su bancada sí dará el voto de confianza, porque fueron ellos quienes promovieron que Balcázar asuma la Presidencia de la República.

“No sería racional que nosotros de plano pasáramos a ser opositores, independientemente de las diferencias que podamos tener. Y la segunda razón es que ahora, en este escenario electoral, no estaría bien que el Parlamento echará más leña al fuego. Por esas dos razones vamos a votar a favor”, manifestó en comunicación con El Comercio.

El parlamentario perulibrista dijo que el gobierno de Balcázar es uno de “transición”, por tanto “no se le puede pedir nada más allá de darle tranquilidad al país en lo económico, en la lucha contra la inseguridad y en garantizar las elecciones”. “Hasta ahora, él mantiene una postura de neutralidad y los problemas electorales que hay no son de su competencia”, acotó.

Desde Fuerza Popular, su subsecretario general, Miguel Torres, dijo que su partido no ha solicitado cambios en el Gabinete y que están a la expectativa de la sustentación de Arroyo en el hemiciclo.

En diálogo con este Diario, Torres, candidato a la primera vicepresidencia de la República, señaló que primero escucharán la exposición del primer ministro antes de tomar una decisión.

Fuentes de El Comercio señalaron que el fujimorismo votaría en abstención, a fin de mantener distancia con el gobierno de Balcázar.

La congresista Lady Camones (Alianza para el Progreso) refirió, a título personal, que “en estos momentos de crisis política, negar la confianza a este Gabinete de transición sería una irresponsabilidad”.

Horas después, el vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, anunció que, “por responsabilidad frente al país”, la bancada le entregará el voto de confianza.

A su turno, el parlamentario Luis Aragón (Acción Popular) indicó que su bancada aún no ha tomado una decisión colegiada y que es probable que este jueves lo haga. Contó que el martes se reunieron con el jefe del Gabinete Ministerial y otros seis ministros, quienes les expusieron “los principales ejes” de su plan de aquí a julio.

“Personalmente, creo que por las circunstancias y el momento que vive el país, y el poco tiempo que queda, es prudente otorgar el voto de confianza”, expresó.

El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López (Acción Popular), afirmó que su agrupación está evaluando si da o no el voto de confianza y que no es seguro que se respalde al gobierno.

“Desde mi punto de vista se debe tener claro el tema de Petroperú, se debe cumplir el decreto supremo que establece la ruta para su reestructuración”, consideró.

López sostuvo que, si en las próximas horas se da un nuevo cambio en el Gabinete Ministerial y se posterga la presentación, “sería otra evidencia de improvisación”.

El portavoz de Honor y Democracia, Jorge Montoya, contó que, por motivos de viaje y ausencias, los integrantes de su bancada no se han reunido y recién lo harán mañana.

“Si llegamos a un acuerdo, votaremos todos en un mismo sentido, sino cada uno lo hará de acuerdo a su consciencia. A título personal, yo sí daría el voto de confianza. Sería peligroso generar una crisis del Gabinete con las elecciones no cerradas, porque se puede perder estabilidad”, finalizó.

Fuentes cercanas a Avanza País señalaron que un sector de la bancada está a favor de otorgar el voto de investidura, pero que este jueves, tras escuchar al jefe del Gabinete, tomaría una decisión.

Desde la Bancada Socialista, el congresista Jaime Quito afirmó, a título personal, que él no dará el voto de confianza.

“Este es un Gabinete que sale del arreglo, de los conversados. Es un Gabinete de espaldas a la realidad, ni siquiera da garantías absolutamente de nada”, acotó.

Este Diario intentó comunicarse con los representantes de las bancadas de Renovación Popular, Podemos Perú, Somos Perú, Bloque Popular Democrático y Juntos por el Perú, pero no respondieron a nuestras llamadas.