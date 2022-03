El congresista Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso) cuestionó la exposición brindada por el jefe del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ante el Pleno durante la sesión del voto de confianza. Destacó que ser el cuarto equipo ministerial en 6 meses de administración de Pedro Castillo es “sinónimo de incompetencia”.

En diálogo con la prensa, el legislador sostuvo que el plan de Gobierno y las principales medidas detalladas por Torres Vásquez son “generales” y que carecen de “metas” y “plazos”.

“Lamentablemente se repite lo mismo que los ministros anteriores, un plan de Gobierno muy general (...) En un caso concreto, cuando es un problema nacional [la inseguridad ciudadana] no lo presentan, el resto son buenas intenciones, inversiones y una serie de proyectos, pero no nos dicen cuáles son las metas, cuáles son los plazos”, expresó.

En ese sentido, Chiabra León juzgó que el jefe de Estado, Pedro Castillo, no tendría mayores avances de su Gobierno que presentar durante su discurso ante la representación nacional por Fiestas Patrias.

“El presidente debe venir, si es que llega a 28 de julio, a dar su discurso en base a este plan general. ¿Qué va a decir? ¿Qué cosas ha cumplido? Entonces, lamentablemente, cuarto Gabinete en seis meses es sinónimo de incompetencia”, mencionó.

“No es porque lo vemos nosotros sino porque siguen colocando ministros incompetentes, ministros que no tienen experiencia en gestión, que no conocen el sector, y se están burlando de nosotros”, añadió.

Voto de confianza

Este martes 8 se desarrolla la sesión del voto de confianza, hasta el momento, representantes de las bancadas de Alianza para el Progreso (APP), Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular adelantaron que no otorgarán la investidura al Gabinete Ministerial que encabeza Aníbal Torres.

Por su parte, el vocero de Podemos Perú, José Luna, apuntó que el Gabinete Torres le había generado “más dudas que certezas”.

“Al final no somos destructivos, ni a favor ni en contra, ni creemos en derechas e izquierdas, solo creemos en realidades. O van a hacer algo o no hacen nada y si no hacen nada, entonces vamos todos y que el país tenga la oportunidad de elegir a un nuevo presidente y nuevo Congreso que enrumbe al país”, indicó.

