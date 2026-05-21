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Resumen

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Un grupo de organizaciones de la sociedad civil ha desarrollado VotoLibre, un aplicativo tecnológico que permitirá a los ciudadanos —especialmente a miembros de mesa y personeros de las organizaciones políticas que disputarán la segunda vuelta— validar actas y reportar incidencias durante la jornada electoral del 7 de junio.

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