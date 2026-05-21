Un grupo de organizaciones de la sociedad civil ha desarrollado VotoLibre, un aplicativo tecnológico que permitirá a los ciudadanos —especialmente a miembros de mesa y personeros de las organizaciones políticas que disputarán la segunda vuelta— validar actas y reportar incidencias durante la jornada electoral del 7 de junio.

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En diálogo con El Comercio, José Tello, experto electoral y exministro de Justicia, y el empresario Sebastián Berquet señalaron que la herramienta busca fortalecer la transparencia del proceso electoral.

Tello explicó que la iniciativa surge ante la pérdida de confianza de la ciudadanía en el sistema electoral, luego de los incidentes registrados durante la primera vuelta, los cuales atribuyó a la ineficiencia de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Asimismo, detalló que durante las 10 horas de la jornada electoral los ciudadanos podrán subir fotografías y videos sobre hechos o incidencias ocurridas en los locales de votación, mientras que los miembros de mesa tendrán la posibilidad de compartir imágenes de las actas de instalación, sufragio y escrutinio.

“Involucrar a la población, específicamente a los miembros de mesa, es algo que ayuda. Habrá más ojos además de los organismos internacionales”, subrayó Tello.

El especialista precisó que VotoLibre no pertenece a ningún partido político ni promueve candidatura alguna. Además, indicó que cuenta con el respaldo de la ONG Tierra y Ser, el Instituto Aklla, Democracia Digital, el Sindicato de Construcción Civil y VIDE – Voluntariado Iberoamericano de Desarrollo Estudiantil.

También recibe el apoyo de Carlos Neuhaus, empresario y expresidente del comité organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019.

Tello afirmó que la aplicación será puesta en conocimiento de los organismos electorales y remarcó que no contraviene ninguna norma legal. Además, señaló que esperan que los más de 800 mil ciudadanos elegidos (por sorteo) como miembros de mesa utilicen la herramienta.

“Nosotros, como peruanos, debemos involucrarnos en fortalecer la institucionalidad y sumar esfuerzos para que este proceso electoral concluya de la mejor manera, con amplia participación y con la presencia de los actores más importantes el día de la elección: los miembros de mesa y los electores”, expresó.

Por su parte, Berquet —responsable del desarrollo de la plataforma— indicó que la creación de la aplicación fue posible gracias al aporte de diversas personas en áreas como soporte tecnológico, cobertura y asesoría legal.

Añadió que la herramienta fue diseñada para que ciudadanos de todo el país puedan registrar incidencias, validar actas y generar evidencia digital verificable desde sus propios dispositivos, contribuyendo así a una observación cívica más amplia, descentralizada e independiente.

El empresario señaló que el aplicativo fue lanzado a modo de prueba durante la primera vuelta electoral. Según detalló, en esa jornada lograron recopilar información de 150 mesas de sufragio.

“Fue una pequeña muestra, pero demostró que el sistema funciona desde distintas localidades y registra correctamente las actas y la geolocalización”, afirmó.

Toda la información es almacenada mediante tecnología blockchain en los sistemas del Banco Interamericano de Desarrollo.

“Una blockchain ofrece inmutabilidad: no existe posibilidad de hackeo y permite una adecuada georreferenciación, lo que garantiza que la información no pueda ser alterada [...] Esto permitirá comparar la información capturada in situ con el conteo de la ONPE y brindar mayor transparencia y tranquilidad sobre el proceso electoral”, explicó.

Berquet aseguró que VotoLibre es de fácil acceso y puede utilizarse mediante un código QR o ingresando a votolibre.info/app, sin necesidad de descargarla desde ninguna tienda de aplicaciones.

“Tiene una sección para información sobre las mesas y otra para incidencias. Estas aparecerán en un feed dentro de la página. Todo lo que se sube es de dominio público. Estamos democratizando el acceso a la información”, remarcó.

Finalmente, no descartó que la herramienta pueda aplicarse en las Elecciones Regionales y Municipales de 2026, así como en procesos electorales de otros países de Latinoamérica.

“Ya tuvimos una experiencia previa en Honduras. En noviembre del año pasado logramos registrar todas las actas electorales desde las mesas de sufragio. Pudimos comprobar la tecnología y ahora estamos enfocados en las elecciones del Perú”, sostuvo.

Según Berquet, los resultados de las elecciones en Honduras coincidieron con los publicados por VotoLibre.

El lanzamiento oficial de la plataforma se realizará este jueves 21 de mayo, a las 9:30 am, en la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana, en San Isidro.

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Como se sabe, la primera vuelta estuvo caracterizada por la demora en la instalación de las mesas en diversos distritos del sur de Lima debido a la ineficiencia de la ONPE en el reparto del material electoral, la falla de la herramienta STAE y otros incidentes como pérdida de actas electores y cédulas encontradas en la calle.

Ello derivó en diversos cuestionamientos, pedidos de nulidad, auditoría y, también, en la renuncia de Piero Corvetto como jefe del ente electoral. En su reemplazo asumió -de forma interina- Bernardo Pachas, quien ahora tiene la responsabilidad de conducir a la ONPE durante la segunda vuelta.

La ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) han minimizado la situación, al señalar que el retraso en las mesas no tuvo impacto en los resultados.

Ese fue uno de los argumentos con los que el JNE descartó a fines de abril la realización de elecciones complementarias. En tanto, la ONPE ha señalado que las mesas instaladas tardíamente representan el 1.34% del total en Lima Metropolitana y en el ámbito nacional el 0.4%.

Pese a los críticas, el JNE proclamó el último domingo a los candidatos que se enfrentarán en el balotaje: Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

Ambos candidatos debatirán el próximo 31 de mayo.

La segunda vuelta de las Elecciones 2026 se realizará el domingo 7 de junio desde las 7 am.