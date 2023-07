El fundador de la agrupación del lápiz y hermano del legislador, Vladimir Cerrón, confirmó esta decisión del CEN del partido, secretarios generales y congresistas. La fórmula definitiva será aprobada el próximo 21 de julio, días antes del cierre de la inscripción.

La apuesta por Waldemar Cerrón había sido comunicada el pasado lunes por el vocero de la bancada, el congresista Flavio Cruz. Ese mismo día Cerrón dijo que “si el pleno decide, a través de la votación, que esté Perú Libre, Fuerza Popular, Perú Democrático, Bicentenario o el Bloque Magisterial [en la Mesa Directiva], es una decisión del pleno”, sin cerrarle la puerta a bancadas contrarias que son parte del llamado bloque de derecha.

Esta declaración generó respuestas en la bancada de Perú Libre. Los congresistas Cruz y Jaime Quito manifestaron que una posible unión para la Mesa Directiva con bloques como Fuerza Popular era inviable. Quito había declarado a El Comercio que no se puede ir alianza “con quienes son cómplices del gobierno”.

Asamblea Nacional Extraordinaria. Acuerdos:

1. PL participa en la candidatura a la Mesa Directiva por amplia mayoría del CEN, secretarios generales y congresistas.

2. Se ratifica como candidato de la bancada a Waldemar Cerrón.

3. Convocamos a segunda Asamblea Nacional… — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) June 30, 2023

“ Nadie ha deslindado que sería bueno ir con ellos, nadie, para nada ”, dijo Cruz a este Diario. Además, que en la interna del partido dan por hecho que no es posible una alianza con el fujimorismo.

“ No es posible reunirnos con el fujimorismo. [...] Con respecto a Fuerza Popular no hay ningún acuerdo. Algunos ni hablan de Fuerza Popular porque es algo natural que somos extremos”, agregó Cruz respecto a lo dicho en los últimos días sobre una eventual alianza entre ambas bancadas con miras a la Mesa Directiva.

“No es que estén cerradas las puertas [con el fujimorismo], nunca estarán abiertas las puertas, esa es mi opinión. Si se arma una Mesa Directiva sería sin ellos, eso es lo deseado. [...] Ayer [jueves] también los secretarios generales no ven eso, no ven ninguna posibilidad que con ellos se pueda conversar, ni siquiera lo han visto como una opción o alternativa”. Flavio Cruz, vocero de Perú Libre.

Declaraciones de Waldemar Cerrón y Flavio Cruz. (Video: RPP TV)

Asimismo, que en la asamblea del jueves “más de uno dijo que con el fujimorismo es imposible conversar”, pero no se ahondó más.

Cruz informó que hasta la fecha no hubo alguna reunión con el bloque naranja. Pero reiteró que él tampoco se acercaría a dialogar con ellos.

En cuanto a lo manifestado por Waldemar Cerrón respecto a Fuerza Popular, Cruz dijo que su colega de bancada “tiene esta capacidad de dialogar, conversar, llevarse bien casi con todos en el Congreso”.

Agregó que la bancada ha conversado con grupos parlamentarios del bloque de izquierda, pero aún no hay algo definido. Esto recién ocurrirá el 21 de julio. Sin embargo, resaltó que “la derecha por sí sola no va a ganar”, el mismo escenario que para el bloque de izquierda.





No confirman respaldo

En bancadas de derecha, como Renovación Popular y Fuerza Popular, la integración con Perú Libre tampoco es un tema cerrado. Aunque la figura de Waldemar Cerrón no es mal vista entre algunos de sus integrantes.

El congresista José Cueto, vocero alterno de Renovación Popular, dijo a El Comercio que aunque con Perú Libre mantienen ideas contrarias, el congresista Cerrón “siempre se ha mostrado bastante moderado y no tan radical como otros de su bancada. El tema es que al final la persona que va a la Mesa Directiva no solo va con un nombre, sino como integrante de una bancada. Una Mesa Directiva está conformada por cuatro y se toman las decisiones en consenso” .

En otro momento consideró a Cerrón un legislador “bastante asequible para el diálogo”, con quien incluso han coincidido en algunas votaciones.

“[Waldemar Cerrón] siempre se ha mostrado bastante moderado y no tan radical como otros de su bancada. El tema es que al final la persona que va a la Mesa Directiva no solo va con un nombre, sino como integrante de una bancada. Una Mesa Directiva está conformada por cuatro y se toman las decisiones en consenso”. José Cueto, vocero alterno de Renovación Popular.

En Renovación Popular las conversaciones con las bancadas se retomarán la próxima semana. Hasta la fecha, han dialogado con Fuerza Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso (APP).

Además, deben definir como grupo parlamentario si participarían en en una lista para la Mesa Directiva y, de ser así, quién sería su representante.

Por su parte, el vocero Jorge Montoya indicó que no han discutido si podrían integrar una lista con Perú Libre. “Para tomar una decisión sobre eso necesitamos un debate en la bancada porque es cambiar la línea política que tenemos” , incidió.

En las últimas conversaciones del bloque estuvieron de acuerdo con que la Mesa Directiva le correspondería a Fuerza Popular o Renovación Popular.

“Eso parte porque Fuerza Popular tome la decisión si va a participar con presidente de mesa o no. Estamos respetando esa conversación y esperando que comuniquen su decisión”, añadió Montoya en conversación con este Diario.

De otro lado, el congresista César Revilla (Fuerza Popular) no comparte una posición favorable a la figura de Waldemar Cerrón.

“Yo no desmerezco a ningún colega, creo que todos son respetables. Particularmente, a mí no me gusta la idea de compartir mesa con un político de izquierda. Me gustaría una Mesa Directiva con personas que tienen una afinidad, identidad política y un manejo político cercano a lo que yo veo” , respondió Revilla respecto al bloque de izquierda.

Sin embargo, señaló que en Fuerza Popular aún no han debatido sobre la posibilidad de diálogo con una bancada como Perú Libre.

“A mí no me gustaría una mesa con colegas que estén orientados hacia la izquierda porque no me sentiría cómodo que esa mesa me represente. Pero al final el tema político, los acuerdos para que el Parlamento pueda funcionar de manera adecuada, veremos a qué escenario nos lleva. No tengo nada en contra de Cerrón” César Revilla, congresista de Fuerza Popular

Finalmente, comentó que es legítimo que Fuerza Popular pueda aspirar a la Presidencia de la Mesa Directiva, pero tampoco han decidido su posición al respecto.