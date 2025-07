Waldemar Cerrón busca repetir el plato en la Mesa Directiva: Así avanzan las negociaciones en el Congreso

Las mismas fuentes añadieron que Jerí iría como cabeza de lista, Revilla en la primera vicepresidencia, López en la segunda y Cerrón en la tercera. Aunque el orden todavía no está definido.

El parlamentario perulibrista se desempeña actualmente como segundo vicepresidente del Congreso. El hecho de que busque repetir el plato ha ocasionado fricciones dentro de la agrupación.

Waldemar Cerrón busca repetir el plato. Actualmente conforma la Mesa Directiva junto con Patricia Juárez, Eduardo Salhuana y Alejandro Cavero. (Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)

De acuerdo con fuentes partidarias, la noticia ha generado fastidio de legisladores como Flavio Cruz y dinamitó la salida de Kelly Portalatino. Esta última abandonó la bancada el último viernes alegando motivos personales. No obstante, otras fuentes aseguran que la congresista estaría alistando su retorno al bloque.

Kelly Portalatino anunció su salida sorpresiva de Perú Libre. En el pasado fue una de las principales defensoras del líder del partido. (Foto: Congreso)

El lunes, el líder de Perú Libre y prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, anunció que su organización decidió participar de esta nueva elección en una Asamblea Nacional Extraordinaria celebrada el 13 de julio.

“La Asamblea Nacional Extraordinaria del Partido Político Nacional Perú Libre, del 13 de julio de 2025, llegó al acuerdo de postular su candidato a la Mesa Directiva del Congreso de la República”, escribió Cerrón en su cuenta de X.

En declaraciones a este Diario, el congresista Flavio Cruz, portavoz de la agrupación en el Congreso, señaló que la decisión final sobre el candidato a la Mesa Directiva se tomará en una reunión de bancada el próximo 22 de julio.

En tanto, Yuri Castro, dirigente perulibrista, opinó que “hay varios” parlamentarios que han “destacado por sus labores” que podrían tentar una de las vicepresidencias.

Cabe señalar que Waldemar Cerrón acumula diversos cuestionamientos, el último por haber gestionado proyectos para la Municipalidad de El Tambo donde la empresa de sus cuñados ha firmado dos contratos por casi S/ 1 millón.

Cerrón ha promovido además múltiples normas que golpean al sistema de justicia, entre ellas la ley que modifica la definición de organización criminal y obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del involucrado y su abogado.

Por otro lado, el presidente de Acción Popular, Julio Chávez, confirmó que el candidato de su partido “por acuerdo de bancada” es Ilich López. Indicó que la agrupación de la lampa aspira a la primera vicepresidencia, pero que todavía no se han definido las posiciones entre Somos Perú, Fuerza Popular y Perú Libre.

“Eso es justamente lo que no está definido [...] Los demás partidos aún no definen sus cartas, así que recién esta semana nos debemos juntar”, añadió.

Además, no descartó que puedan integrar otra lista. “Estamos dialogando con todos. Aún no hay nada definido”, aseveró.

Actualmente, López es presidente de la Comisión de Economía, desde donde se impulsa un dictamen para que el Banco de la Nación comercialice el oro proveniente de la minería informal.

Ilich López, presidente de la comisión de Economía del Congreso. (Foto: Hugo Pérez)

El portavoz de Somos Perú, Héctor Valer, no descartó que exista la posibilidad de la candidatura de Jerí para dirigir el Parlamento. Sin embargo, precisó que esa decisión se definirá en una reunión del partido y la bancada y que, de momento, se trata de una aspiración personal de su colega.

“Lo concreto es que Somos Perú no ha definido si va a la Mesa Directiva [...] Quizás sea aspiración personal de José Jerí […] Son comentarios más no una plancha formal”, explicó.

En su opinión, con la incorporación de Elizabeth Medina y Alex Paredes, “cualquiera podría ser el candidato” de la agrupación para presidir el Poder Legislativo.

En relación con la nueva candidatura de Cerrón, Valer manifestó que la principal interrogante es si Perú Libre está dispuesto a sacrificar más parlamentarios con el fin de mantenerlo en la Mesa Directiva.

Este Diario dio a conocer en un anterior informe que uno de los factores que han inclinado la balanza a favor de Jerí es que ha mostrado en la interna una actualización sobre la denuncia que afronta por una presunta violación sexual.

Según las fuentes consultadas para dicho artículo, Jerí ha mostrado “pruebas” que lograrían el archivo de la denuncia en su contra. Además, indican que las indagaciones están centralizadas sobre el otro personaje implicado.

José Jerí, de Somos Perú, dijo que hay denuncias en su contra para desprestigiar su posible candidatura. (Joel Alonzo / @photo.gec)

Jerí también guarda buena relación con las bancadas del bloque, por lo que en Somos Perú consideran que su nombre obtendrá consenso por encima de los cuestionamientos que arrastra.

Además de la denuncia por violación, este Diario reveló el incremento patrimonial de Jerí durante su período como legislador.

Una fuente cercana a APP reiteró que la agrupación ha declinado de participar en estas elecciones. No obstante, no descartó el respaldo apepista a la lista conformada por Jerí, Revilla, López y Cerrón.

Como informó El Comercio, el grupo de los Acuña -que ha presidido el Congreso durante los dos últimos años- había anunciado que no integrará la fórmula para el 2025-2026 por el desgaste natural asumido por sus gestiones.

Este Diario buscó contactarse también con la bancada de Fuerza Popular, pero no hubo respuesta al cierre de este informe.

Otras opciones

Una fuente parlamentaria señaló a El Comercio que el bloque de José Cueto (Honor y Democracia) está buscando convencer a Avanza País, Acción Popular y el Bloque Magisterial para que integren su fórmula.

Este Diario había adelantado en un anterior informe que bancadas de izquierda y centro también estarían elaborando una propuesta encabezada por Cueto.

José Cueto, de Honor y Democracia. (Foto: Congreso)

La fuente estimó que la agrupación del tren declinará a formar parte de la lista de Cueto debido a que Phillip Butters, voceado candidato presidencial de Avanza País, anunció que el bloque no tentará un asiento en la Mesa Directiva.

Aseveró, además, que -en ese escenario- será “difícil” que la bancada respalde a Cueto con sus votos.

En diálogo con este Diario, Cueto respondió: “Hay un grupo de bancadas que me han propuesto pero aún siguen la conversaciones”. No obstante, no quiso precisar qué bloques impulsan su candidatura. “Solo sé que no están FP ni APP”, dijo.

En tanto, Renovación Popular (RP) y Podemos Perú habrían cambiado de opinión sobre impulsar una fórmula.

Una fuente de RP dijo a El Comercio que Arón Espinoza, dirigente de Podemos, en representación de Luna Galvez, quiere articular la otra lista con la bancada celeste. Para ello, de acuerdo con la fuente, ha dialogado con Diego Bazán y parte de la izquierda.